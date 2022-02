Laurent Lokoli é o novo campeão do Vale do Lobo International Open. Segundo título em três finais consecutivas para o francês em 2022.

O francês Laurent Lokoli (número 397 do ranking ATP) sagrou-se este domingo campeão de singulares do Vale do Lobo International Open, torneio internacional de 25.000 dólares organizado pela Premier Sports na Vale do Lobo Tennis Academy com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

Quinto cabeça de série, o tenista gaulês derrotou o espanhol Alejandro Moro Canas (562.º) por 6-2 e 6-1 na final, que se resolveu em 1h40.

Rotinado a jogar finais esta época (a de Vale do Lobo foi a terceira consecutiva num total de quatro torneios), Lokoli conseguiu confirmar o favoritismo com que partiu para o encontro decisivo deste domingo, mas precisou de superar um início de encontro muito equilibrado.

Com longas trocas de bolas nos primeiros jogos, após 46 minutos o resultado ainda apresentava 4-2 a favor do francês, que depois de uma troca de breaks inaugural venceu dois jogos muito longos, com oportunidades para ambos os jogadores, e descolou no marcador para a conquista da primeira partida.

O domínio na fase mais equilibrada do encontro foi fundamental para o restante desenrolar dos acontecimentos e Lokoli conseguiu construir de forma relativamente tranquila a vitória, que lhe valeu um segundo título consecutivo nas suas últimas semanas de competição (foi finalista e campeão de dois ITFs em Monastir, respetivamente de 25 mil e 15 mil dólares) e o 11.º da carreira.

«Foi uma semana muito boa para mim. Joguei alguns encontros complicados, contra adversários muito bons, e estou feliz por ter conseguido jogar o meu melhor ténis. É verdade que estou com confiança porque venho de um título e uma final e isso foi importante. Mas o resultado não reflete a intensidade do encontro. Ele esteve muito sólido ao longo de toda a semana e está de parabéns. Acho que o que fez a diferença foram os primeiros jogos do encontro. Tive algumas oportunidades e depois de conseguir ganhar dois ou três jogos muito equilibrados fiquei com confiança para ser mais agressivo, porque sabia que se não o fizesse ele seria perigoso para mim. Estou feliz por ter conseguido jogar desta forma e por conquistar mais um título», disse Laurent Lokoli.

Já Alejandro Moro Canas considerou que «o Laurent fez uma semana incrível e esteve muito bem em todos os encontros que jogou, tenho de lhe dar os parabéns porque teve uma semana fantástica. Chegou aqui com muita confiança e eu também tive alguns encontros exigentes, a um grande nível, e acho que hoje não consegui aguentar o nível dos encontros anteriores. O primeiro set ficou 6-2, mas foi resolvido nos detalhes. Houve alguns jogos muito longos, de 15 ou 20 minutos, que caíram para o lado dele e deram-lhe mais confiança. Depois eu comecei muito bem o segundo set, mais agressivo, mas acabei por não tirar partido disso para ganhar distância no marcador e ele voltou a ser mais agressivo conseguiu aniquilar-me».

Para Pedro Frazão (Premier Sports), diretor do torneio, «O balanço é muito positivo, em termos de participação tivemos o torneio completamente cheio e a qualidade de jogo também está cada vez melhor porque os torneios estão muito fortes. O Vale do Lobo International Open costuma ser o primeiro evento internacional masculino do ano em Portugal e é muito importante para os jogadores portugueses conseguirem ganhar ritmo e confiança. Mesmo que não consigam chegar às últimas rondas, estes torneios do início do ano são fundamentais para ganharem ritmo e confiança para o resto do ano».