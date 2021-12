Lagos investe 1,3 milhões de euros na promoção do desporto

Programa de apoio é dividido em cinco medidas.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião, bases do Programa de Apoio ao Desporto para a época desportiva 2021/2022, numa proposta que prevê a continuidade das medidas em vigor nas anteriores épocas desportivas, compreendendo apoios de natureza financeira e logística, que, somadas, ascendem a 1.356.060,27 euros.

O associativismo desportivo, com destaque para o trabalho desenvolvido na componente da formação, é o grande beneficiário deste programa.

No âmbito da «Medida 1 – Atividade Regular Federada», a verba mais expressiva vai para a cedência gratuita de instalações desportivas, que representam um encargo de 484 mil euros para o município, e o reembolso das mensalidades pagas pelos atletas beneficiários de escalão 1 e 2 de abono de família, que atinge um valor previsto de 68 mil euros.

Já no capítulo da «Medida 2 – Apoio à Modernização e Autonomia Associativa», 300 mil euros estão destinados à construção, ampliação, reabilitação e apetrechamento de instalações desportivas.

A Câmara «pretende continuar a apoiar a organização de eventos desportivos (Medida 3) que ajudam a promover as modalidades e o próprio concelho», dedicando-lhes uma verba de 200 mil euros.

A dinamização de projetos inovadores envolvendo a comunidade (Medida 4), onde se prevê aplicar 10 mil euros, e a Medida 5, que consiste no patrocínio desportivo individual (a atletas) e coletivo (a clubes), dotada de um orçamento de 100 mil euros, completam o quadro de apoios financeiros para a presente época.

«Com base na avaliação da época anterior, efetuada com o envolvimento e participação dos clubes desportivos do concelho, o município decidiu reforçar, entre outras, as verbas destinadas ao reembolso das mensalidades da prática desportiva e à compensação dos coordenadores técnicos dos clubes, diferenciando o montante do apoio em função do nível de qualificação de cada profissional», explicam os responsáveis municipais.