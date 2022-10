A Câmara Municipal de Lagos aprovou e dedicou quatro votos de congratulação e louvor a clubes, equipas e atletas locais.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou e dedicou quatro votos de congratulação e louvor a clubes, equipas e atletas locais que se distinguiram pelos títulos alcançados na época desportiva 2021/2022, nas modalidades de Andebol Feminino, Patinagem e Atletismo.

A equipa do Clube Desportivo da Escola Secundária Gil Eanes obteve, na época desportiva passada, três títulos de campeã nacional, designadamente nos escalões de Seniores da 2.ª Divisão, Sub 20 e Sub 17, conquistas que o município entendeu relevar, assim como o percurso das atletas Matilde Rosa, Matilde Correia, Carmem Figueiredo, Maria Pico e Beatriz Silva, que, ao serviço da Seleção Nacional de Andebol Feminino, participaram em provas internacionais realizadas na Macedónia do Norte, Argélia, Suécia e Chéquia, elevando a fasquia do seu desempenho e levando o nome de Lagos até outras paragens.

Parabenizado por não menos importantes conquistas foi o Roller Lagos Clube de Patinagem, cujos atletas arrecadaram e trouxeram para casa uma mão cheia de títulos: o de Campeão Nacional de Clubes, com a equipa de Sub 17 masculinos; os de Campeões Nacionais Individual de Pista conquistados por Miguel Bravo, Martyn Dias, Beatriz Costa, Miguel Monteiro, Tiago Monteiro e Maria Dias; e o de Campeão da Europa em Estafeta Americana alcançado por Miguel Monteiro. Tal como no Andebol Feminino, também o Roller tem vários atletas integrados na Seleção Nacional, participando em provas internacionais, como foi o caso dos Jogos Mundiais 2022, disputados nos Estados Unidos, onde Miguel Bravo obteve um honroso 4.º lugar, a melhor classificação de sempre de um atleta português.

O Atletismo esteve igualmente em destaque pelo facto de António Fidalgo, atleta do Clube de Futebol Esperança de Lagos, ter obtido o título de Campeão Nacional – escalão Veteranos (M55) Masculinos na prova de Martelo 6 kg do Campeonato Nacional de Pista de Ar Livre. No mesmo campeonato, Pedro Braz Correia, atleta lacobrigense, mas que representa o Clube de Atletismo de Tunes, obteve o título de Campeão Nacional no escalão Veteranos Masculinos – Prova de 400m.

A todos o executivo municipal lacobrigense felicitou, endereçando palavras de reconhecimento e de estímulo com vista à prossecução do trabalho desenvolvido, estendendo estes votos às direções, equipas técnicas, treinadores, familiares e a todos os apoiantes dos atletas.