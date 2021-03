Lagos aprova mais apoios ao desporto e associativismo desportivo

A Câmara Municipal de Lagos aprovou mais um conjunto de verbas destinadas ao associativismo desportivo e à valorização de infraestruturas, clubes, modalidades e atletas.

Enquadrados no Programa de Apoio ao Desporto (PAD) definido para a presente época e em resultado de novos processos de candidatura submetidos pelas entidades desportivas locais, vão ser atribuídos um total de 263.790,00 euros que revertem para a modernização e autonomia associativa (Medida 2 do PFAAD – Programa de Formação e Apoio ao Associativismo Desportivo), para a organização de eventos desportivos (Medida 3 do PFAAD) e para o patrocínio desportivo (Medida 1 do Programa de Apoio a Outras Iniciativas de Interesse Municipal).

O Clube de Vela de Lagos é uma das entidades beneficiárias. Irá receber um apoio de 20 mil euros para a aquisição de uma embarcação para apoio a treinos e competições da Escola de Vela, assim como 77,5 mil euros para a organização de eventos, com destaque para os GC32, prova de catamarans gigantes a contar para o Racing Tour 2021 que Lagos irá receber em final de junho.

Ao Clube de Ténis e Padel estão destinados 101.290,00€, verba a aplicar na construção de um novo campo de Ténis e dois novos campos de Padel, modalidade que tem registado interesse e prática crescente.

O «Torneio de Voleibol de Praia – Amigos do Volei», promovido pelo Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense, e o «Torneio Internacional Cidade de Lagos», organizado pelo Clube de Ténis de Mesa de Lagos, são mais dois eventos da agenda desportiva a contar com apoio do município.

Já no capítulo do Patrocínio Desportivo, a maior verba (50 mil euros) vai para a Equipa Sénior de Futebol de 11 do Clube de Futebol Esperança de Lagos, a disputar o Campeonato Nacional, onde ocupa o 5.º lugar de um total de 12 equipas.

Novidade é o apoio a Vitor Teodósio, atleta ligado há cerca de 30 anos ao desporto motorizado (ralis), o qual visa a participação em sete provas do Campeonato Nacional de Buggy-SSV, das quais duas contam para a Taça do Mundo.