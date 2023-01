Lagoa requalifica polidesportivo da Praia do Carvoeiro

O município de Lagoa concluiu as obras de requalificação do polidesportivo da Praia do Carvoeiro, investimento de 133 mil euros.

O município de Lagoa concluiu as obras de requalificação do polidesportivo da Praia do Carvoeiro, num total de investimento de cerca de 133 mil euros, numa obra que teve a duração de 90 dias.

Há muito tempo que o polidesportivo da Praia do Carvoeiro necessitava de uma intervenção e a requalificação do mesmo era uma das reivindicações dos carvoeirenses, sobretudo dos mais novos que utilizam aquele espaço com muita frequência. Com o piso em mau estado e as redes protetoras degradadas, o município de Lagoa optou por substituir o piso, colocando relva sintética, preparada para a pratica de várias modalidades, desde futsal, andebol, basquetebol ou ténis, substituir a rede protetora do recinto, reforçar o sistema de drenagem, bem como pintar todos os muros envolventes.

O polidesportivo da Praia do Carvoeiro encontra-se aberto à população, pronto para ser utilizado de forma informal, sem necessidade de marcação prévia e de forma gratuita.

Esta tem sido a estratégia do município de Lagoa que tem criando mais e melhores condições para que a população tenha a possibilidade de praticar exercício físico de forma informal. O município de Lagoa já requalificou e criou espaços semelhantes no concelho que tem tido uma enorme adesão por parte da população.

De tal forma que o município já se preparar para substituir o piso sintético dos multiusos da Bela Vista e dos Vales, em Lagoa, degradados devido ao excesso de utilização.

Esta intervenções enquadram-se na Estratégia de Desenvolvimento Desportivo Municipal, nomeadamente no I eixo estratégico – «Desporto para todos», onde o município promove a prática de exercício físico, hábitos de vida saudáveis, combate o sedentarismo, em todas as faixas etárias.

«Os espaços Multiusos existentes no concelho tem sido um sucesso e não hesitamos em criar um espaço com as mesmas condições na Praia do Carvoeiro. Preparamo-nos para substituir o da Bela Vista e o de Lagoa, mas ainda temos o da Quinta de S. Pedro que está muito degradado e o de Porches, que embora não esteja tão degradado, também queremos intervir», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.