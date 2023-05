Lagoa recebe Campeonato Nacional de Canoagem de Mar

Lagoa recebe, no sábado, dia 27 de maio, a segunda etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, com início marcado para as 16h30, na Praia da Angrinha.

A Praia da Angrinha, em Ferragudo, concelho de Lagoa, recebe no próximo sábado, a segunda etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar nos escalões Júnior, Sénior, Absoluto, Master A, B, C e D, Master 40 e master 50, num percurso de 17 quilómetros entre a Praia da Angrinha e a Praia da Senhora da Rocha.

Esta etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar é uma organização da Federação Portuguesa de Canoagem, Kayak Clube Castores do Arade e do Município de Lagoa, tendo como patrocinador oficial, Os Jogos Santa Casa.

A etapa contará com mais de 220 participantes, oriundos de várias regiões do país e dos mais diversos clubes.

Lagoa recebe assim mais um grande evento, integrado na estratégia municipal para o desenvolvimento desportivo, III Eixo – Lagoa acolhe grandes eventos, conciliando a prática desportiva ao turismo desportivo, promovendo o concelho e estimulando a economia.