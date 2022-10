Lagoa recebe amanhã a IV Taça Regional de Ciclismo de Estrada de Cadetes e Juniores, em femininos e masculinos (15 aos 18 anos).

Lagoa recebe amanhã, dia 8 de outubro, entre as 14h00 e as 17h30, a IV Taça Regional de Ciclismo de Estrada de Cadetes e Juniores, em femininos e masculinos (15 aos 18 anos), tendo como local de partida e chegada o Parque de Feiras e Exposições de Lagoa.

A cidade de Lagoa prepara-se para receber mais um grande evento desportivo, desta feita a Taça Regional de Ciclismo, onde se espera a participação de cerca de 100 participantes, prova que está inserida no calendário competitivo da Associação de Ciclismo do Algarve.

A primeira prova realiza-se no escalão de cadetes, por voltas das 14h00, com os cadetes

Femininos a efetuarem 37.6 quilómetros e os masculinos 47 quilómetros. Por volta das 15h30 dar-se-á início à prova de juniores, com os juniores femininos a efetuarem uma prova de 47 quilómetros e os juniores masculinos a efetuarem 65,8 quilómetros.

Este evento enquadra-se no III Eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, «Lagoa Acolhe Grandes Eventos», que pretende estimular a economia local, ao longo de todo o ano, através de eventos desportivos, e que, também, promove a prática desportiva e estilos de vida saudáveis.

Este é um evento coorganizado pelo município de Lagoa e pela Associação de Ciclismo do Algarve.

«Depois de termos recebido, no fim de semana passado, a grande final nacional do Futevólei, voltamos a ter um fim-de-semana em grande, com diversos eventos e acontecimentos desportivos a acontecerem no concelho. Desta forma, convido todos os Lagoenses assistirem à IV Taça Regional de Ciclismo», afirma Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Programa

13h00 – Reunião com diretores desportivos;

13h50 – Cerimónia de corte de fita e agradecimento ao município de Lagoa;

14h00 – Partida do escalão de cadetes para a prova com 8 voltas para o escalão de cadetes femininas (37.6km) e 10 voltas para o escalão masculino (47km);

15h30 – Partida do escalão de Juniores para a prova com 10 voltas para o escalão de Juniores femininas (47 km) e 14 voltas para o escalão masculino (65,8km);

17h30 – Final das provas, seguido de cerimónias protocolares de entrega de prémios da IV Taça e entrega dos prémios finais da taça do Algarve.