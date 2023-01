Lagoa inaugurou zona desportiva da ESPAMOL e área de lazer

Lagoa inaugurou a zona desportiva da ESPAMOL e uma nova área de lazer, na manhã de segunda-feira, dia 23 de janeiro.

A Cidade de Lagoa e o Agrupamento de Escolas ESPAMOL, tem agora uma nova zona desportiva e uma nova área de lazer que estará ao dispor da comunidade escolar, da população e das associações desportivas do concelho.

Esta nova zona desportiva e área de lazer está equipada com um campo de futebol, uma bancada com capacidade para 220 lugares, três pistas para treinar velocidade, uma pista para treinar salto em comprimento, um campo de futevólei, um campo de basquetebol, um circuito de corrida com seis aparelhos de fitness e quatro zonas de lazer. No total são cerca de 8 mil metros quadrados de área, onde foram investidos mais de 750 mil euros por parte do município de Lagoa.

Esta zona desportiva requalificada e nova área de lazer resulta de um protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Lagoa e o Ministério da Educação, que permitiu que a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira fique dotada de melhores condições para a prática desportiva, local onde está implementado umas das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), que articula a carreira dual dos alunos, visando a conciliação entre o sucesso escolar e desportivo. Permite, igualmente, que os lagoenses tenham mais uma zona onde podem praticar desporto de uma forma informal.

A zona desportiva e a área de lazer ficarão afetos ao Agrupamento de Escolas ESPAMOL durante o horário escolar e abertos à população e às coletividades locais fora do horário e períodos escolares.

«É para nós lagoenses um enorme orgulho receber o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e inaugurar mais um espaço para a prática desportiva, no nosso concelho. É com obras como esta que promovemos a prática desportiva e hábitos saudáveis nas nossas crianças e jovens, mas também junto da população sénior», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

A inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, do diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno, do deputado da Assembleia da República, Luís Graça, do presidente da Federação Portuguesa de Futevólei, Carlos Coimbra, do presidente da Associação de Basquetebol do Algarve, Eduardo Cruz, do representante da Associação de Futebol do Algarve, Miguel Boto, da diretora do Agrupamento de Escolas ESPAMOL, Emília Vicente, e dos membros da direção, do presidente da Assembleia Municipal de Lagoa, Águas da Cruz e dos vereadores com pelouros atribuídos.