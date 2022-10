Lagoa inaugurou a nova pista de atletismo do Estádio da Bela Vista

Lagoa inaugurou, no sábado, a nova pista de atletismo do Estádio da Bela Vista, um investimento que ascende aos 600 mil euros.

Lagoa inaugurou, no sábado, com a presença do secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Correia, a nova pista de atletismo do Estádio da Bela Vista.

A cerimónia contou também com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, da campeã olímpica Patrícia Mamona, do diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno, do presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Francisco Chumbinho, de vários autarcas do concelho de Lagoa e de diversas coletividades regionais que fizeram questão de se juntar à festa do atletismo.

Há muito tempo que Lagoa, nomeadamente as coletividades do concelho, os membros do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Lagoa e todos os utilizadores informais da antiga pista de atletismo ansiavam pela inauguração da nova pista, uma vez que a antiga, inaugurada em 2009, já se encontrava muito degradada e sem as mínimas condições para a prática desportiva.

Sem qualquer hipótese de reparar a pista existente, o município de Lagoa teve que investir mais de 600 mil euros para realizar a substituição completa da antiga pista, voltando a fazer uma pista totalmente nova, mais moderna, acrescentando-lhe novas valências, nomeadamente quatro rampas, únicas no país e das poucas existentes na Europa, para que os atletas possam trabalhar força.

A campeã olímpica, Patrícia Mamona, que normalmente escolhe Lagoa e a pista de atletismo do Estádio da Bela Vista para treinar, fez questão de marcar presença na cerimónia de inauguração, verificar as novas condições da pista e as novas valências, bem como acompanhar e incentivar os mais jovens nas provas e exercícios que foram ocorrendo durante toda a tarde.

Desta forma, como o próprio presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, referiu, Patrícia Mamona, de certa forma, acabou por apadrinhar esta nova pista.

Este é um investimento importante para continuar a colocar em prática a estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, assente nos três grandes eixos, nomeadamente, I Eixo – Desporto para Todos, II Eixo – Desporto de Competição e o III Eixo – Lagoa Acolhe Grandes Eventos.

Além de dar melhores condições aos lagoenses praticantes da modalidade de atletismo, esta nova pista poderá acolher estágios de vários atletas nacionais e internacionais, dadas as condições da mesma, às condições climatéricas da região, bem como ao investimento que o município de Lagoa faz no turismo desportivo, como combate à sazonalidade existente na região.

«Trabalhamos diariamente para promover a prática desportiva no concelho, para dar as melhores condições aos nossos atletas e para manter sempre o nome de Lagoa como uma referencia a nível nacional, no que ao desporto diz respeito. É para nós uma enorme alegria poder dizer que temos uma pista com esta qualidade e estas valências no nosso concelho», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.