Lagoa homenageou campeões da época 2019/2020 na Gala do Desporto

Lagoa homenageou atletas e equipas campeãs regionais e nacionais, com medalhas de Mérito Desportivo, grau ouro, prata e bronze.

O município de Lagoa realizou, na quarta-feira, dia 02 de novembro, no Auditório Municipal Carlos do Carmo, a Gala do Desporto para homenagear os atletas e as equipas campeãs regionais e nacionais, com atribuição de medalhas de Mérito Desportivo, grau ouro, prata ou bronze.

«Reconhecer o mérito desportivo é, também, parte para estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, no que ao II Eixo – Desporto de Competição, diz respeito. Acreditamos que momentos como este, que estimulam mais jovens a praticarem desporto e a se superarem, são preponderantes para formar campeões, tanto no desporto como na vida», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Apesar da pandemia que assolou o mundo, no decorrer da época desportiva 2019/2020, que fez parar todas as modalidades desportivas e, por consequência, todas as competições, o município de Lagoa não quis deixar de homenagear os atletas e as equipas de que sagraram campeões regionais e nacionais, nessa época, nas mais diversas modalidades. Desta forma, homenageou cerca de 100 atletas que se destacaram, em várias modalidades, tais como badminton, andebol, judo, a natação e o atletismo.

A gala contou com a presença do anfitrião Luís Encarnação, do delegado regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno, dos membros do executivo municipal de Lagoa, da professora responsável pela Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, do Agrupamento de Escolas ESPAMOL, Célia Rodrigues, dos presidentes de Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Lagoa, dos presidentes e dirigentes das associações, dos atletas e seus familiares.

A Gala teve início às 18h30, com uma pequena receção aos convidados, seguindo-se os momentos mais aguardados do final de tarde, a subida dos campeões ao palco. Foram chamados, um por um, começando pela categoria de grau bronze, posteriormente pelo grau prata, terminando com a homenagem aos campeões nacionais, atribuindo-lhes o grau ouro. A gala contou com a atuação da banda 5ExBand.

Com a realização desta Gala, o município de Lagoa pretendeu também dar relevo ao trabalho dos muitos agentes desportivos do concelho e das equipas especializadas no apoio ao projeto desportivo do concelho.