Lagoa e Portimão acolhem Jogos do Mediterrâneo de Praia 2027

Municípios de Portimão e a Lagoa vão acolher os Jogos do Mediterrâneo de Praia entre 11 e 18 de setembro de 2027.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, saúda empenho conjunto dos municípios de Portimão e Lagoa, protagonizado pelos presidentes Isilda Gomes e Luís Encarnação, respetivamente, que permitirá acolher os Jogos do Mediterrâneo de Praia em 2027.

Pelo seu impacto para a dimensão desenvolvimento regional e para a promoção da região, a CCDR Algarve saúda publicamente a escolha das cidades de Portimão e Lagoa como organizadores da quarta edição dos Jogos do Mediterrâneo de Praia, em 2027, na sequência da decisão, por aclamação, da Assembleia Geral (AG) do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM), reunida em Heraklion, na ilha grega de Creta na última sexta-feira, dia 8 de setembro.

A candidatura de Portimão-Lagoa 2027 foi apresentada na AG do CIJM pelo secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Araújo, que sublinhou como principais vantagens as «muito boas áreas das praias» e o «bom número de hotéis», permitindo que a maioria das deslocações possam ser realizadas a pé, aliadas à «tradição na organização de grandes eventos internacionais», à acessibilidade ao Aeroporto de Faro, ao «programa desportivo sólido» e ao apoio das federações desportivas nacionais.

A organização dos Jogos do Mediterrâneo de Praia levará a Portimão e a Lagoa, entre 11 e 18 de setembro de 2027, atletas dos 26 Comités Olímpicos Nacionais que atualmente compõem o CIJM, para participarem nas modalidades de Andebol, Canoagem (mar), Futebol, Karaté (kata), Luta, Natação (águas abertas), Remo (sprint), Ténis, Vela (iQFoil e Fórmula Kite) e Voleibol.

Os locais de competição serão nas Praias da Rocha e Alvor (Portimão) e na Praia Grande de Ferragudo (Lagoa), bem como no estuário do Rio Arade, entre os dois municípios.