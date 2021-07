Lagoa apoia atletas do concelho que participam nos Jogos Olímpicos

Lagoa estará representada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorrem a partir de hoje e até dia 8 de agosto, com o atleta Gilberto Duarte, na modalidade de andebol, e com David Varela e Emanuel Silva, na modalidade de canoagem.

É a primeira vez na história que o concelho de Lagoa conta com três atletas numa edição dos Jogos Olímpicos, «indo o grande destaque para Gilberto Duarte, atleta do Montpellier, em França, que é natural de Lagoa, tendo realizado a sua formação no Lagoa Académico Clube e no Futebol Clube do Porto», destaca a autarquia em nota de imprensa.

O andebolista é «um dos jogadores mais experientes da seleção nacional, vencedor do mundial de clubes, pelo F. C. Barcelona, em 2018, e com 14 títulos nacionais, repartidos entre Espanha e Portugal, chega aos Jogos Olímpicos com todo o mérito, mas pelo infortúnio do colega de seleção Alexandre Cavalcanti, que se lesionou durante esta semana.

Também David Varela e Emanuel Silva, atletas internacionais do Kayak Clube Castores do Arade, que recentemente escolheram Lagoa para a pratica da modalidade de canoagem, estarão nos Jogos Olímpicos para lutarem por medalhas.

Para além destes três atletas, houve outro lagoense perto de participar nesta edição dos Jogos Olímpicos – Bernardo Atilano, atleta da ACD-CHE Lagoense, que na modalidade de badminton ficou a apenas cinco pontos de poder representar Lagoa (e Portugal) em Tóquio.

O concelho de Lagoa já tinha estado representado na edição dos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016, na modalidade de badminton, com Pedro Martins e Telma Santos, ambos atletas da ACD-CHE Lagoense.

Luís Encarnação, salienta que «é com enorme orgulho que vejo Lagoa representada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com Gilberto Duarte, David Varela e Emanuel Silva. Hoje mesmo tive a oportunidade de estar com o Gilberto Duarte, dar-lhe um abraço e demonstrar-lhe que Lagoa e os lagoenses estão a torcer por ele e desejar-lhe a melhor sorte do mundo, tal como desejo ao David e ao Emanuel».

A seleção nacional de andebol arranca a sua participação nos Jogos Olímpicos já amanha, sábado, dia 24 de julho, às 11h30 (hora Portuguesa), num jogo onde vai defrontar a seleção do Egipto. Já David Varela e Emanuel Silva só iniciarão a sua participação nos Jogos Olímpicos no início do mês de agosto.