Lagoa acolheu a 40.ª Edição do Torneio Olímpico Jovem

Estádio da Bela Vista, em Lagoa, acolheu a 40.ª edição da maior prova nacional de Atletismo, o Torneio Olímpico Jovem, dias 20 e 21 de maio.

Decorreu no último fim de semana, na renovada pista de atletismo do Estádio da Bela Vista, a 40.ª Edição do Torneio Nacional Olímpico Jovem, uma das competições jovens mais importantes do país, que teve a algarvia Ana Dias como madrinha da prova, atleta especialista em meio-fundo e fundo, natural de Faro.

A competição iniciou-se no sábado, 20 de maio, à tarde, mas as festividades tiveram início logo pela manhã, com o tradicional desfile de seleções a percorrer as principais ruas da cidade de Lagoa.

O tiro de partida da competição foi dado às 15h00, com a participação de mais de 700 atletas, em representação de todos os distritos de Portugal Continental e regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

O domingo foi o dia de todas as decisões e provas finais que ditaram a Associação Distrital de Atletismo de Leiria como a grande vencedora da 40.ª Edição do Torneio Nacional Olímpico Jovem. A Associação Distrital do Porto alcançou o 2.º lugar e a «equipa da casa», a Associação de Atletismo do Algarve fechou o pódio.

A Associação de Atletismo do Algarve alcançou assim a melhor classificação de sempre na história da prova, tendo contado com o contributo dos atletas lagoenses da Associação Académica da Bela Vista, que alcançaram seis das 12 medalhas conquistadas pela Associação de Atletismo do Algarve.

«É com enorme satisfação que Lagoa volta a receber o maior torneio jovem de atletismo realizado em Portugal. Foram muitos os elogios às condições que o concelho apresenta para a prática desportiva, nomeadamente a nova pista de atletismo, que fazem com que Lagoa seja uma referência a nível nacional», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Medalhas alcançadas pelos atletas da Associação Académica da Bela Vista: