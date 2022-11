Lagoa acolhe competição de elite Algarve Box Cup 2022

Pavilhão Municipal de Lagoa, acolhe a Algarve Box Cup 2022, para boxeadores de elite, femininos e masculinos, de 2 a 4 de dezembro.

Lagoa será palco da maior prova de boxe realizada na região do Algarve e de uma das maiores do país, a Algarve Box Cup, que conta com mais de 100 participantes, oriundos de 19 países, alguns que representam seleções nacionais como a Noruega, Dinamarca e ainda um atleta da equipa olímpica dos refugiados.

Esta prova está inserida no calendário competitivo da Associação de Boxe do Algarve, como a prova máxima realizada na região e classificada como única a nível nacional, já que é exclusiva para os atletas elite de Boxe olímpico, com atribuição de um prémio monetário total de 12.000 euros para os vencedores de cada categoria de peso.

Sandra Silva, presidente da Associação de Boxe do Algarve, refere que «a Algarve Box Cup foi uma aposta difícil, mas nesta edição já estamos a colher frutos das boas organizações anteriores, que se refletiu na inscrição de novos países como a Dinamarca, a Holanda, a Noruega, assim como no fecho antecipado de determinadas categorias de peso, por terem atingido o número máximo de boxeadores, antes da data limite. A Algarve Box Cup é de facto uma prova de excelência, palco dos melhores atletas de boxe, no qual estes serão devidamente recompensados por todo o seu esforço e dedicação ao Boxe. Estamos muito ansiosos, pois sabemos que a Algarve Box Cup 2022 será um espetáculo inesquecível para todos os amantes do Boxe e do desporto!».

Este evento enquadra-se no III Eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, «Lagoa Acolhe Grandes Eventos», que pretende estimular a economia local, ao longo de todo o ano, através de eventos desportivos, e que, também, promove a prática desportiva e estilos de vida saudáveis.

Este é um evento organizado pela Associação de Boxe do Algarve, em parceria com o Sporting Clube Lagoense e com o apoio do município de Lagoa

«Lagoa volta a ser palco de mais um grande evento, desta feita através da modalidade de boxe, uma das mais recentes modalidades praticadas no concelho. Convido todos os Lagoenses a assistirem a este grande espetáculo», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.