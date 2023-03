O Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) participou com 53 atletas no Campeonato Regional de Fundo, em Alcoutim.

O Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) participou com 53 atletas, sendo o clube com mais representação, no Campeonato Regional de Fundo, que aconteceu no último fim de semana em Alcoutim.

As prestações dos atletas do clube de Lagoa permitiram vencer a classificação coletiva com 2515 pontos, tendo ficado em segundo lugar o Grupo Desportivo de Alcoutim, com 1413 pontos e em terceiro, o Clube Fluvial Odemirense, com 1288 pontos.

O KCCA teve em grande destaque nesta prova onde obteve 30 medalhas.

Esta competição serve de preparação para a maior prova do calendário, o Campeonato Nacional de Fundo que se realizará em Mirandela nos dias 25 e 26 de março.

Em Alcoutim estiveram presentes nove clubes e 190 atletas.

Além de todos os atletas que subiram ao pódio participaram ainda na prova – Maria Catarina Lopes, Sara Pinto, Margarida Reis, Lara Caracol, Sara Moleiro, Evilina Vereha, Beatriz Ferreira, David Ferreira, Nadine Santos, Francisco Pina, Sérgio Carapinha, Nuno Silva, Orlando Silva, Gilberto Lopes, Rodrigo Gabriel, Tomás Vasconcelos, Ruben Luís, Pedro Marques, David Costa, Íris Rietkerk, Joshua Guerreiro, Gustavo Francisco e Gabriel Louzeiro.