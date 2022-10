Alguns dos jovens talentos do DP World Tour irão participar no Portugal Masters da próxima semana, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Alguns dos jovens talentos do DP World Tour irão participar no Portugal Masters da próxima semana, no Dom Pedro Victoria Golf Course, de 27 a 30 de outubro, com o Pro-Am a no dia 26.

Nicolai Højgaard, um dos três 2.º classificados no ano passado, irá juntar-se ao seu irmão gémeo, Rasmus.

Entre ambos contam com cinco títulos no DP World Tour, com três para Rasmus, mas com Nicolai a somar o mais recente, o seu segundo troféu, no Ras Al Khaimah Championship, no início deste ano.

Nicolai brilhou com uma última volta de 7 abaixo do Par no ano passado, para concluir o único torneio português do DP World Tour, com um total de 17 abaixo do Par.

Thomas Pieters precisou de fazer birdies nos dois últimos buracos para superá-lo – bem como a Lucas Bjerregaard e Mathieu Pavon – exatamente por 2 pancadas.

«Estou desejoso de regressar a Portugal na próxima semana. Tenho boas memórias do ano passado e embora tenha ficado desapontado na altura por ter terminado em 2.º, retirei muitas ilações positivas pelo modo como joguei aquela última volta. Nem posso esperar por regressar e este ano adoraria dar ainda mais um passo em frente», disse o dinamarquês de 21 anos.

Em Vilamoura estarão igualmente o escocês Robert MacIntyre, de 26 anos, que conquistou o seu segundo título do DP World Tour no mês passado, no DS Automobiles Italian Open, realizado no palco da próxima Ryder Cup; e ainda o francês Victor Perez, de 30 anos, que triunfou no Dutch Open, no passado mês de maio.

Neste momento ainda estamos numa fase inicial da qualificação para a equipa europeia da Ryder Cup, mas se a decisão fosse tomada agora, MacIntyre apurar-se-ia automaticamente para a equipa liderada pelo capitão Luke Donald, logo depois da sua vitória em Roma e de outro top-10 no Cazoo Open de France.

Thomas Pieters será a grande figura do torneio

O belga de 30 anos arrebatou o seu quinto título no DP World Tour na edição do ano passado, depois de uma última volta de 68 pancadas, 3 abaixo do Par, terminando com -19 e uma vantagem de 2 pancadas sobre três jogadores: o francês Mathieu Pavon e a dupla dinamarquesa de Lucas Bjerregaard e Nicolai Højgaard.

A vitória no Algarve foi o pontapé de saída de um período de boa forma de Pieters, que regressou ao top-50 do ranking mundial e conquistou depois a sua primeira vitória em eventos da categoria da Rolex Series, no Abu Dhabi HSBC Championship, em janeiro, o seu sexto troféu no DP World Tour.

Em 2022 o jogador de 30 anos tem vivido mais uma época bem-sucedida no DP World Tour. É o 6.º classificado no DP World Tour Rankings in Partnership with Rolex e, para além da referida vitória nos Emirados Árabes Unidos, foi ainda 2.º classificado (-22) no BMW International Open, em junho, na Alemanha; 3.º (-11) no Cazoo Open de France, em setembro; e registou mais três top-10.

«Estou muito entusiasmado por voltar a Vilamoura em outubro. Estou, realmente, orgulhoso da minha vitória no ano passado e de como fui capaz de fechar a prova. Já há algum tempo que não tinha uma vitória (desde 2019), mas o meu caddie, Adam, e eu tínhamos trabalhado bem e no duro durante esses dois anos, pelo que senti que foi um prémio merecido», disse Thomas Pieters.

«O Portugal Masters será o meu último torneio da época, porque a minha parceira e eu aguardamos a nossa segunda criança em novembro», anunciou

«Espero poder concluir a época com uma nota alta. Havendo pontos para a Ryder Cup em jogo, o incentivo é ainda maior para sair-me bem em cada evento em que participar, porque adoraria ter a oportunidade de voltar a representar a Europa», acrescentou o belga, que este ano ainda competiu em quatro torneios regulares do PGA Tour, embora privilegie o DP World Tour.

O Portugal Masters promete emoção até ao fim, por ser o último evento regular a atribuir pontos para o DP World Tour Rankings de 2022.

É a última oportunidade para os jogadores que estão na luta pela manutenção no DP World Tour de 2023 (Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos estão nessa situação). Mal termine o mais importante torneio de golfe português, o top-110 garante o cartão para a época seguinte.

Os ingressos para a 16.ª edição do Portugal Masters já estão disponíveis aqui.

Há passes para todos os dias, com acesso ao campo desde o Pro-Am de quarta-feira, prolongando-se pelos restantes quatro dias de prova.

Esses passes têm o preço de 60 euros para adultos e 24 euros para jovens dos 13 aos 17 anos.

O bilhete para um único dia ascende a 20 euros para adultos e 10 euros para jovens (13-17 anos).

As crianças, até aos 12 anos, inclusive, têm entrada gratuita, desde que acompanhados por um adulto que tenha adquirido o seu ingresso.