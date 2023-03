Jovens ciclistas do Algarve ajudam a representar Portugal em Espanha e França em várias provas este fim de semana.

As Seleções Nacionais de ciclismo terão um fim de semana muito preenchido, competindo em provas de estrada, BMX e BTT em Espanha e França. Estão convocados 20 ciclistas, das categorias de juvenis, cadetes, juniores e sub-23.

A prova desportivamente mais importante, pontuável para o ranking UCI, é a Taça de França de BTT, que irá disputar-se na região de Marselha, sábado e domingo. Para este compromisso, o selecionador nacional, Pedro Vigário convocou cinco corredores.

O sub-23 Diogo Neves (Guilhabreu MTB) e o júnior Rafael Sousa (Guilhabreu MTB) competem na tarde de sábado, às 13h45 e às 15h45, respetivamente. Na manhã seguinte, às 9h15, entram em pista as juniores Beatriz Guerra (Guilhabreu MTB), Marta Carvalho e Raquel Dias (Extremosul/Alísios/CA Terras do Arade).

Nas mesmas datas, mas em Espanha, compete a Seleção Nacional de BMX, composta por nove corredores, todos das categorias juvenis, cadetes e juniores. Vão alinhar na jornada dupla da Taça de Espanha de BMX, que se disputa em Mazarrón, região de Múrcia.

As provas de sábado disputam-se entre as 13h30 e as 17h00, enquanto no domingo realizam-se entre as 9h00 e as 11h30.

O selecionador nacional de BMX, Alexandre Almeida, convocou os juniores Édi Barradas e Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), Bernardo Rocha (Team BMX de Quarteira) e Martim Almeida (Clube Bicross de Portimão), os cadetes Guilherme Paixão e Sebastian Ellis (Clube Bicross de Portimão), Leonardo Carmo e Lourenço Hartel (Team BMX de Quarteira) e o juvenil André Muller (Clube Bicross de Portimão).

A Seleção Nacional vai ainda competir na prova da Taça de Espanha Feminina, na vertente de estrada, com seis corredoras da categoria de cadetes.

O selecionador nacional, José Luis Algarra convocou Bruna do Carmo (Cantanhede Cycling/VESAM), Bruna Gonçalves (Clube de Ciclismo de Tondela/ADRT), Carolina Namora (Agência Avenida/D’Helvetia), Emília Baía (Korpo Activo/Penacova), Leonor Casimiro (Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho) e Maria Marques (Matos-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi).

A corrida de catetes integrada na Taça de Espanha Feminina disputa-se às 8h00 de domingo, num percurso de 44,2 quilómetros, em redor de Pontevedra, Galiza.