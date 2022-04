Jovem piloto algarvio consegue dois pódios no nacional de karting

Piloto de nove anos brilhou em Leiria.

O jovem José Pedro Pinto, de apenas nove anos de idade, conseguiu uma pole-position e garantiu mais dois pódios na segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting, no Kartódromo de Leiria, provando ser «um dos pilotos mais rápidos da categoria Cadete 4T».

A prova teve lugar na manhã de domingo, dia 24 de abril. José Pedro Pinto garantiu a pole position nos treinos cronometrados, conseguindo depois liderar a manga de qualificação, onde acabou por terminar no 2.º lugar. Na Final, o piloto do Algarve voltou a mostrar andamento para discutir a vitória, mas um toque acabou por obrigá-lo a ir à relva do circuito e a concluir a corrida no 3.º lugar.

O jovem referiu que «fiquei contente com a minha prova em Leiria. Conseguimos uma pole position, dois pódios e liderámos corridas, o que nunca é fácil nesta categoria, onde estão pilotos mais experientes do que eu. À medida que vou fazendo mais provas, vou aprendendo a melhorar a forma de gerir as corridas, por isso sinto que estou a evoluir cada vez mais. Obrigado a todos os patrocinadores e a todas as pessoas que me apoiam. A prova seguinte é em Portimão e espero voltar a lutar pelos pódios».

José Pedro Pinto captou a atenção do mundo do Karting em 2019, quando ganhou o Troféu Easykart com apenas seis anos de idade, reforçando depois o estatuto de promessa quando venceu logo na estreia a competir na categoria Cadete 4T, onde viria depois a conquistar um pódio na Taça de Portugal de Karting.

Em 2022, José Pedro Pinto tem feito um excelente início de época, conseguindo logo um 2.º lugar na ronda inaugural, em Viana do Castelo, uma pista «onde nunca tinha corrido».

A terceira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 14 e 15 de maio.