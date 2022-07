Jovem patinador albufeirense Luan Andrade brilhou em «casa»

Albufeira recebeu entre os dias 20 e 24 de julho o Campeonato Nacional de Patinagem Livre e o Torneio Nacional de Benjamins 2022.

O Campeonato Nacional de Patinagem Livre e o Torneio Nacional de Benjamins realizaram-se no Pavilhão Desportivo dos Olhos de Água, Albufeira, reunindo mais de 200 atletas de 71 clubes de patinagem, de todas as zonas do país.

Foram três as associações de patinagem albufeirense a participar no campeonato, que levaram à competição cinco atletas. Luan Andrade subiu ao pódio (3.º lugar) e foi o melhor classificado albufeirense, em termos individuais.

Mariana Faria conseguiu o 9.º lugar e Leonor Fernandes o 10.º, ambas na categoria Solo Dance. O 17.º lugar, na categoria de juniores femininos, foi para Jéssica Esteves, do Clube de Patinagem de Albufeira e, fechando a tabela de premiações dos atletas da cidade, Carolina Coelho garantiu o 24.º lugar.

Para além dos atletas da casa, o Campeonato Nacional de Patinagem Livre ficou marcado pela vitória de Rafael Costa (CPSC) e Joana Veiga (AAPPR) em infantis, João Cruz (ACPS) e Margarida Rodrigues (SCSC) em iniciados, Alexandre Mendes (RM) e Madalena Costa (SCSC) em cadetes, Diogo Carvalho (RM) e Íris Tadeia (GDAlm) em juvenis, Guilherme Sousa (GDAlm) e Catarina Craveiro (RM) em juniores e Diogo Craveiro (RM) e Mariana Almeida (AAPPR), na categoria de seniores.

Por outro lado, no Torneio Nacional de Benjamins venceram Carolina Gomes (AHBVA) e Francisco Magalhães (AAPPR), na categoria de Solo Dance, e Rita Costa (AAPPR) e Francisco Magalhães (AAPPR) em Patinagem Livre.

«O desporto e a competição são formas de promover a cidadania e o espírito de equipa. Mais uma vez, outro evento desportivo de grande sucesso aqui, em Albufeira. Mais um motivo de orgulho para a juventude, para o desporto e para o associativismo albufeirense», enalteceu Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal e vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no domingo, dia 24 de julho.