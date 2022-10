José Pedro Pinto no pódio da Taça de Portugal de Karting. Jovem piloto do Algarve esteve sempre entre os mais rápidos em Braga.

Foi o segundo pódio consecutivo do promissor jovem piloto algarvio na mais emblemática competição do Karting nacional, continuando assim a somar êxitos na sua ainda curta carreira.

José Pedro Pinto foi um dos grandes destaques da categoria Cadete 4T em 2022, naquela que foi a sua primeira época completa no Karting de competição.

No passado fim de semana, o jovem piloto natural de Quarteira (Loulé) voltou a estar em destaque, desta feita na mediática Taça de Portugal de Karting, considerada há várias décadas a prova-rainha da modalidade no nosso país.

Estreando-se na equipa Júnior Racing Team, José Pedro Pinto começou por ser o quarto classificado após as mangas de qualificação, posição que repetiu depois na Pré-Final.

Com pneus usados, José Pedro Pinto foi para a Final determinado a repetir o pódio que tinha conquistado na Taça de Portugal de Karting de 2021, objetivo que conseguiu, terminando num meritório segundo lugar, só atrás do experiente Guilherme Morgado.

«Senti-me bem na nova equipa e estive rápido na maioria das corridas. Na final havia muitos pilotos que podiam chegar ao segundo lugar, mas eu concentrei-me e não deixei que me atacassem na última volta. Fiquei muito feliz, porque este ano voltei a ganhar corridas e agora voltei a subir ao pódio da Taça de Portugal Karting», afirmou o promissor piloto algarvio.

José Pedro Pinto vai agora completar a época com a quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax, que irá decorrer nos dias 22 e 23 de outubro, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.