José Carlos Rolo elogia época do Albufeira Futsal Clube

Equipa foi recebida pelo autarca, depois de conquistar o título da 3ª Divisão de Futsal e subir de divisão.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho abriu as portas ao Albufeira Futsal Clube no último sábado, dia 9 de julho, para uma receção à equipa no intuito de demonstrar o reconhecimento do município pelo trabalho desenvolvido na última temporada.

Na passada temporada, o Albufeira Futsal Clube foi campeão da série C, zona sul, do Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, garantindo a subida de divisão para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

«É um prestígio para o nosso concelho e motivo de orgulho, termos jovens tão valorosos, tão comprometidos com o trabalho de uma equipa e determinados em levar o nome de Albufeira cada vez mais longe», frisou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal.

O autarca deixou ainda uma palavra de «apreço e agradecimento» a toda a equipa técnica, bem como aos familiares dos jovens que «também se comprometem e empenham em terem os seus filhos em atividades que asseguram uma excelente ocupação do seu tempo e, quem sabe, o princípio de uma profissão muito louvável».

O edil frisa que «apostar na juventude é um dos mais louváveis investimentos que um município pode fazer».