Joana Schenker sagra-se vice-campeã na Figueira da Foz

Joana Schenker sagrou-se vice-campeã no início da temporada de 2023 do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola, na Figueira da Foz.

As ondas da Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, acolheram o início da temporada de 2023 do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola, que conta com cinco etapas em agenda para o presente curso, no fim de semana, dias 1 e 2 de abril.

Joana Schenker começou o ano competitivo com um segundo lugar na primeira etapa do Circuito Nacional de Bodyboard.

Joana liderou a grande final até aos últimos minutos, quando Rita Pires conseguiu a reviravolta na última onda, relegando para o segundo posto, Joana Schenker, que até fez a melhor onda da final (6,00 pts).

No final, Rita Pires ficou com o score combinado de 10,90 pts contra os 10,25 pts de Joana Schenker.

Nas posições seguintes ficaram Filipa Broeiro, a vigente campeã nacional Open, e Mariana Rosa, completando assim um pódio com três gerações diferentes do bodyboard feminino português

«Satisfeita com a minha prestação e o segundo lugar no arranque do circuito nacional na Figueira da Foz. Parabéns à vencedora Rita Pires. Isto trouxe um pouco de nostalgia boa, a Rita sempre foi das minha maiores referências no bodyboard e uma grande amiga», disse a atleta da Associação Bodyboard Sagres.

O circuito segue agora para Santa Cruz para a segunda etapa do Circuito Nacional Bodyboard, nos dias 6 e 7 de maio.

Classificação final – Feminino

1ª Rita Pires (10.90 pts)

2ª Joana Schenker (10.25 pts)

3ª Filipa Broeiro (5.00 pts)

4ª Mariana Rosa (3.40 pts)

Fotos: Francisco Pinheiro.