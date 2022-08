Joana Schenker faz quinto lugar na 4ª etapa do Mundial de Bodyboard

Prova foi disputada nas Maldivas.

A atleta algarvia Joana Schenker terminou a 4ª etapa do Circuito Mundial de Bodyboard (Visit Maldives Pro) com um 5º lugar, numa prova disputada nas Maldivas.

Joana esteve bem durante as suas baterias, fazendo bons scores. Acabou por ser eliminada nos quartos de final man-on-man, pela atual Campeã Mundial Sari Ohara. O campeonato foi ganho pela brasileira Isabela Sousa.

No rescaldo da etapa, Joana Schenker afirmou que «o meu objectivo principal era chegar à final, mas estou satisfeita com o meu 5º lugar e com a minha performance. Senti que estava a surfar bem, infelizmente não consegui apanhar a onda que precisava para passar às meias finais. Vou agora preparar-me para a próxima etapa na África do Sul, dentro de duas semanas».

A 5ª etapa do circuito mundial será disputada na África do Sul, desta vez na zona de Onrus – Cidade do Cabo.