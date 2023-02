Jaime Faria e Fábio Coelho à porta do quadro principal no Faro Open

Jaime Faria e Fábio Coelho garantiram hoje a presença na ronda de apuramento para o quadro principal de singulares do 32.º Faro Open.

Os portugueses Jaime Faria e Fábio Coelho garantiram, esta segunda-feira, a presença na ronda de apuramento para o quadro principal de singulares do 32.º Faro Open, torneio internacional de 25.000 dólares que o Centro de Ténis e Padel de Faro organiza, com os apoios da Câmara Municipal de Faro e da Federação Portuguesa de Ténis, entre os dias 19 e 26 de fevereiro.

Terceiro cabeça de série da fase de qualificação, Jaime Faria (595.º colocado na hierarquia mundial masculina) precisou de trabalhar muito para seguir em frente. O jovem de 19 anos teve, aliás, de anular um match point a caminho da vitória por 6-4, 3-6 e 12-10 contra o britânico Sean Hodkin (1208.º) no match tie-break, no qual até foi o primeiro jogador a dispor de pontos para resolver o braço de ferro (liderou por 9-6) antes da reação do adversário.

A vitória desta segunda-feira foi a segunda do lisboeta no torneio e permitiu-lhe marcar encontro com o senegalês Seydina Andre (904.º) na ronda de acesso ao quadro principal, a mesma para a qual também seguiu Fábio Coelho.

O jovem de Oliveira de Azeméis, atualmente na 1014.ª posição da tabela mundial, teve um dia mais tranquilo, dado que passou pelo checo Jan Jermar (sem classificação internacional) com os parciais de 6-2 e 6-1 em apenas 61 minutos.

Hynek Barton, checo de 18 anos e número 726 mundial, será o próximo adversário do atual campeão nacional absoluto.

Em sentido contrário a Jaime Faria e Fábio Coelho, Salvador Monteiro e Afonso Portugal foram eliminados durante a tarde: um dia depois de se ter estreado em torneios profissionais com uma vitória, Monteiro, de 15 anos, cedeu por 6-2 e 6-0 para o oitavo cabeça de série, Sergi Perez Contri (717.º do ranking); já Portugal, oito anos mais velho do que o compatriota, perdeu por 6-3 e 6-1 com o primeiro pré-designado, o francês Maxime Chazal (505.º).

A jornada desta segunda-feira também deu a conhecer os resultados dos sorteios dos quadros principais de singulares e pares, dos quais fazem parte vários tenistas portugueses.

A grelha individual conta, para já, com seis jogadores «da casa» e pelo menos um deles chegará à segunda eliminatória, dado que o sorteio ditou um encontro 100 por cento português entre Pedro Sousa (ex-99.º e atual 462.º) e Tiago Pereira (1430.º).

Dos restantes, Gonçalo Oliveira (473.º), Duarte Vale (559.º) e Pedro Araújo (644.º) foram todos sorteados frente a adversários que integram o lote de cabeças de série — Giovanni Fonio (329.º), Billy Harris (366.º) e Michael Vrbensky (376.º), respetivamente.

Já Henrique Rocha (858.º), que entrou como special exempt depois de conquistar o primeiro título ITF da carreira em Vila Real de Santo António, começará o Faro Open contra o israelita Yshai Oliel (469.º).

Nos pares, 10 dos jogadores inscritos (entre as 16 duplas) são portugueses: Gonçalo Oliveira tem a seu cargo o estatuto de primeiro cabeça de série com o australiano Jason Taylor, Jaime Faria/Duarte Vale são os terceiros e Fábio Coelho/Gonçalo Falcão os quartos, com Henrique Rocha/Tiago Pereira e Rodrigo Fernandes/Manuel Guedes de Almeida a formarem as restantes duplas nacionais, enquanto Pedro Araújo alinha ao lado de Sean Hodkin.