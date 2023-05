IV Duatlo Jovem das Açoteias terá distâncias adaptadas

A Pista de Cross das Açoteias volta a ser palco de mais um Campeonato Jovem do Algarve e Baixo Alentejo.

O IV Duatlo Jovem das Açoteias decorrerá no sábado, dia 3 de junho, a partir das 15h00.

Este ano, o campeonato, no formato de duatlo, terá distâncias adaptadas aos escalões jovens: Benjamins (nascidos em 2016, 2015, 2014); Infantis (nascidos em 2013 e 2012); Iniciados (nascidos em 2011 e 2010); Juvenis (nascidos em 2009 e 2008) e Cadetes (nascidos em 2007 e 2006).

O percurso vai contar com três segmentos, nomeadamente corrida, seguido de ciclismo e novamente corrida, sendo que as provas são divididas por género e escalão.

A corrida terá início às 15h00 com os masculinos do escalão Benjamim e encerra com a Cerimónia de entrega de prémios aos atletas.

Podem participar no IV Duatlo Jovem das Açoteias atletas nascidos entre 2006 e 2016 (inclusive).

As inscrições podem ser efetuadas aqui até às 23h59 do dia 30 de maio (terça-feira), com um custo de 5 euros para atletas não licenciados (incluindo seguro de acidentes pessoais) e gratuito para atletas licenciados.

O pagamento de registos de inscrição poderá ser liquidado até às 23h59 do dia 31 de maio.

Para mais informações, os interessados podem consultar a Federação de Triatlo de Portugal através de email (competicoes@federacao-triatlo.pt), ou telefone (214 464 821).

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, salienta o empenho do Município numa «política ativa e presente quanto ao desporto em Albufeira», reforçando que «estas iniciativas como o Duatlo Jovem das Açoteias, vêm reforçar aquele que é o nosso investimento nas infraestruturas e nos equipamentos desportivos do concelho».

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e responsável pelo pelouro do desporto e da juventude, afirma que «Albufeira tem demonstrado, nos últimos anos, a sua enorme capacidade para realizar eventos desportivos».

O edil destaca ainda que «estas iniciativas vêm confirmar o sentido da nossa candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2026».