IPDJ apresenta Calendário Regional da Marcha e Corrida do Algarve

Calendário arranca a 4 de setembro.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), após dois anos de interregno, reuniu com os parceiros e organizou aquele que será o Calendário Regional da Marcha e Corrida do Algarve, para a época de 2022/23.

Segundo os responsáveis, será «um virar de página, aguardado por muitos com grande expetativa».

Com o contributo das câmaras municipais do Algarve, juntas de freguesia, clubes desportivos e associações de base local, foram encontradas as 46 marchas (43 diurnas e três noturnas) que darão corpo à «festa» da atividade física para todos e todas, sem limite de idades, de Sagres a Alcoutim, passando por todos os concelhos algarvios, desde a serra até ao mar.

O Calendário arrancará no dia 4 de setembro de 2022, na Marina de Portimão, e terá o seu encerramento no dia 25 de junho de 2023, em Loulé.

«Está assim lançado o desafio para a promoção da atividade física e fomento de hábitos de vida saudáveis, através deste que é, também, um projeto de referência em boas práticas a nível nacional, no âmbito da promoção do desporto para todos», aponta o IPDJ.

O Programa detalhado pode ser consultado aqui.