Imortal de Albufeira vence e «atira» Louletano para os distritais

Albufeirenses conseguem manutenção a uma jornada do término do campeonato.

O Imortal de Albufeira recebeu e venceu ontem, domingo, dia 1 de maio, o Louletano, em partida a contar para a Série L da fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

Este é um desfecho surpreendente, tendo em conta que o Louletano lutou até ao fim para estar na fase de subida, tendo inclusive terminado em igualdade pontual com o segundo classificado, o Moncarapachense, posição que dava acesso à disputa por outros voos.

A verdade é que nesta fase, em três jogos frente a adversários supostamente menos cotados, a turma de Loulé…não venceu nenhum. Frente ao Imortal, aliás, perdeu as duas partidas que disputou, em casa e fora.

Ontem, no Municipal de Albufeira, os homens de Loulé até começaram bem, adiantando-se no marcador aos 11 minutos, por Bamba. O pior veio depois: aos 42 minutos, Joshua Silva foi expulso por acumulação de amarelos.

Já na segunda metade, a equipa de Albufeira agigantou-se e esteve sempre no controlo da partida. O Imortal acabou por aproveitar duas bolas paradas para fazer estragos no adversário: primeiro, chegou ao empate aos 71 minutos, por Sandro Cabral; depois, foi Ailton Tavares, aos 79 minutos, a fazer o 2-1 e a deixar em festa os colegas e também o muito público presente.

A partir daí, e até final, os albufeirenses limitaram-se a repelir as investidas pouco objetivas do Louletano, já com pouca cabeça.

Após o apito final, festa de um lado e desconsolo do outro: o Imortal consegue a permanência, e o Louletano está de regresso aos campeonatos distritais 38 anos depois.

Com este resultado, houve outra equipa a festejar a manutenção: o Esperança de Lagos, que visita para a semana o já despromovido Louletano, numa partida que servirá apenas para cumprir calendário e que se disputa no domingo, dia 8 de maio, às 17h00, no Estádio do Algarve.