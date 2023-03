Histórico F1 BMW Williams em Portimão no fim de semana de MotoGP

Fim de semana de Grande Prémio em Moto GP no circuito algarvio vai contar com a visita do histórico F1 BMW Williams FW25 com Ralf Schumacher ao volante.

Não é apenas em duas rodas que se vai celebrar a velocidade em pista em Portimão. O Grande Prémio Tissot de Portugal em MotoGP, que decorre entre 24 e 26 de março no Autódromo Internacional do Algarve, vai contar também com a visita do antigo piloto Ralf Schumacher e de um veículo que fez história.

Será já no próximo sábado e domingo, dias 25 e 26 de março, que o antigo piloto alemão vai acelerar no circuito, ao volante do histórico F1 BMW Williams FW25. O público presente no Autódromo Internacional do Algarve vai poder ver e ouvir o poderoso V10, com 945 cavalos de potência.

Este regresso à pista em jeito de celebração do F1 BMW Williams FW25 acontece 20 anos após as duas vitórias em 2003 de Ralf Schumacher ao volante deste chassis – conquistas registadas no Grande Prémio da Europa, em Nürburgring, e no Grande Prémio de França, em Magny-Cours.

Para o germânico Ralf Schumacher, irmão do antigo heptacampeão mundial de F1 Michael Schumacher, este é também um momento de recordação de uma das fases mais bem-sucedidas da sua carreira. Recorde-se que Ralf Schumacher, de 47 anos, se retirou das pistas em 2012. Ao longo da década em que integrou a F1 conquistou um total de seis vitórias e 27 pódios.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) foi o circuito escolhido para receber a abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP, entre os dias 24 e 26 de março. O regresso do início do campeonato à Europa, após mais de três décadas desde a última vez em 2006, e a estreia em Portugal da primeira corrida da temporada deixam uma grande expectativa, para um evento inesquecível.

As novas máquinas e os melhores pilotos da modalidade, na montanha-russa algarvia, são a combinação para uma prova perfeita. O AIA preparou um guia com perguntas e respostas para os visitantes que pode ser consultado aqui.

Rui Veloso será a voz de Portugal

Será com a voz de Rui Veloso que o hino de Portugal se fará ouvir antes do arranque do GP Tissot de Portugal no próximo dia 26 de Março. Figura maior da cultura portuguesa e considerado como o «Pai do Rock português» Rui Veloso é igualmente um amante confesso do desporto motorizado em geral e muito em particular do MotoGP e de Miguel Oliveira.

«É para nós uma enorme satisfação podermos ter Rui Veloso a cantar o nosso hino antes do arranque do GP. Ele é uma das vozes de Portugal e tenho toda a certeza que vai ter com ele melhores de vozes a acompanhar aquele que é sempre um dos momentos especiais do GP Tissot de Portugal. Estou certo que será um momento muito especial para todos nós», diz Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar, empresa que gere o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Aos 65 anos de idade o natural de Lisboa, mas criado no Porto desde os três meses de idade, lançou o seu primeiro álbum aos 23 anos de idade, álbum esse com o nome de «Ar de Rock» onde a faixa «Chico Fininho» se tornou um sucesso quase imediato. Ao longo da sua carreira lançou dez álbuns de originais, três álbuns gravados ao vivo e duas compilações, a última delas lançada em 2015 e está colocado na 14ª posição entre os músicos recordistas de vendas em Portugal, com mais de 1,2 milhões de discos vendidos.