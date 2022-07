Há Festa do Futebol na Mexilhoeira Grande no próximo fim de semana

Entrada é gratuita.

O Mexilhoeira Grande FC vai organizar no fim de semana de 9 e 10 de julho a 3.ª Festa do Futebol, que marca o encerramento da época desportiva 2021/2022, através do convívio entre atletas, treinadores, familiares, sócios e simpatizantes da coletividade, estando aberto a toda a população.

A programação arranca às 9h00 de sábado com a realização de jogos entre as equipas dos diferentes escalões do clube, envolvendo 200 pessoas entre atletas e treinadores, no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

De tarde, a partir das 17h00, o adro da Igreja Matriz será palco das atuações do acordeonista Nelson Duarte e do Grupo de Teatro da Escola da Bemposta, a que se seguirão, às 21h00, os Giletes D’Aço e, uma hora depois, a banda de covers «Rock em Stock».

No domingo, dia 10 de julho, a Paróquia da Mexilhoeira Grande será responsável por uma celebração alusiva ao desporto, sendo entregues diplomas a todos os futebolistas que representaram o Mexilhoeira Grande FC na época 2021/2022.

Pela tarde e noite fora, as atuações do acordeonista Marcelo Rio, dos Amigos da Figueira e de Xico Barata promete animar os presentes.

Em ambos os dias, os participantes poderão usufruir de comes e bebes, assim como de frango assado e pizza ao jantar, revertendo as receitas a favor da coletividade local.

A Festa do Futebol tem entrada livre e conta com o apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesa da Mexilhoeira Grande.