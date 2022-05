Guadiana vai ser palco dos Jogos Náuticos do Atlântico em 2024

Os Jogos Náuticos do Atlântico 2024 vão ter lugar em Ayamonte, Isla Cristina, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António (VRSA), em julho de 2024.

Para dar mais um passo na organização deste evento de dimensão internacional, o Ayuntamiento de Ayamonte, como chefe de fila da comissão organizadora do evento, reuniu-se, esta quinta-feira, com todos os municípios parceiros, tendo VRSA estado representado pelo presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo.

Os Jogos Náuticos do Atlântico baseiam-se nas principais modalidades desportivas náuticas e são promovidos por um círculo restrito de Eurorregiões do arco do Atlântico, num evento dirigido à população jovem.

Acontecem anualmente e reúnem cerca de 500 participantes, num período de cinco dias, incluindo provas de Vela, Canoagem, Remo, Kitesurf, Surf, Natação, StandUpPaddle, Surf e LifeSaving.

Vila Real de Santo António será o palco das competições de Vela, assim como do ato de encerramento dos jogos, enquanto Monte Gordo recebe a Natação de águas abertas.

Prevê-se que os atletas fiquem alojados no concelho de Vila Real de Santo António, tendo em consideração o facto de o município reunir as condições ideais para o efeito. Estão também envolvidos na organização a Estação Náutica do Baixo Guadiana, o Clube Náutico da Isla Canela e a Associação Naval do Guadiana.

Nos territórios dos distintos parceiros decorrerão as restantes modalidades:

Canoagem (Alcoutim);

Natação com barbatanas / Remo / Pesca desportiva (Castro Marim);

LifeSaving / KiteSurf / Surf (Ayamonte);

StandUpPaddle (Isla Cristina).

Sobre os Jogos Náuticos do Atlântico 2024

Em 1996 foi fundado o Comité Internacional dos Jogos Náuticos Atlânticos, estrutura que tem como objetivos promover o desenvolvimento dos desportos náuticos no Espaço Atlântico, desenvolver intercâmbios desportivos e culturais e fomentar as relações de amizade entre os jovens.

Ao longo das 21 edições dos jogos promoveram-se, em simultâneo, os valores do oceano e os valores olímpicos, fortalecendo um forte espírito entre os jovens participantes.