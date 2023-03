Grande Prémio Tissot de Portugal 2023 prestes a arrancar em Portimão

Grande Prémio Tissot de Portugal disputa-se no fim de semana de 24 a 26 de março, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

945 cavalos de potência às 19.300 rotações por minuto…números que por si só prendem a atenção de qualquer seguidor de desporto motorizado. Fazem parte do certificado oficial do muito especial F1 BMW Williams FW25 que vai ser guiado no fim de semana do Grande Prémio Tissot de Portugal por Ralf Schumacher, de 24 a 26 de março.

20 anos depois de ter vencido dois GPs do campeonato do mundo de Fórmula 1, este chassis venceu o GP da Europa em Nurburgring e o GP de França em Magny-Cours em 2003, o poderoso V10 volta a fazer-se ouvir perante milhares de espectadores que com toda a certeza se irão render à sua voz em dois momentos, antes das corridas MotoGP no sábado e no domingo.

Com seis vitórias e 27 pódios ao longo da sua carreira na Fórmula 1, Ralf Schumacher irá assim também regressar às pistas, que abandonou definitivamente no final de 2012, num momento bem especial e único no arranque do campeonato do mundo MotoGP 2023.

Durante 14 anos, este F1 BMW Williams FW 25 foi igualmente o F1 mais rápido da história após ter sido guiado numa volta ao circuito italiano de Monwhaza de forma magistral por Juan Pablo Montoya em 2004 a uma velocidade média superior aos 262km/h, recorde que foi batido apenas em 2018 por Kimi Raikonen.