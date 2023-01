Gonçalo Ramos distinguido pelo Fair Play da RUA FM

Gonçalo Ramos é personalidade desportiva 2022 pela rubrica desportiva Fair Play da RUA FM – Rádio Universitária do Algarve.

Gonçalo Ramos foi considerado a Personalidade Desportiva do Algarve de 2022 para a rubrica desportiva Fair Play – RUA FM, da Rádio Universitária do Algarve.

2022 foi um ano inesquecível para o jovem avançado de Olhão que representou Portugal no Mundial na sequência da grande época que está a fazer ao serviço do SL Benfica.

Leva consigo o Algarve pelo Mundo fora e é um exemplo para os novos atletas algarvios.

O futebolista nasceu em Olhão e segue as pisadas do pai, Manuel Ramos, que passou pelo Farense, e do avô materno, que jogou no Olhanense.

Foi aí que Gonçalo começou a carreira e saiu em 2011 para o Centro de Formação e Treino do SL Benfica em Loulé. Dois anos depois mudou-se para Lisboa e começou a treinar na Academia no Seixal com apenas 13 anos.

Chegou à equipa principal em 2020 e já leva 29 golos em 83 jogos ao serviço dos encarnados.

As boas exibições mereceram a primeira chamada à Seleção Nacional e logo para o Mundial de 2022, onde ficou na boca do Mundo com os três golos apontados à Suíça nos oitavos-de-final da prova.

Feito que o colocou na história pois tornou-se no segundo jogador mais jovem de sempre a fazer um hat-trick na fase eliminar de um Mundial, ficando apenas atrás de Pelé, que fez o mesmo aos 17 anos em 1958.

O troféu de Personalidade Desportiva do Algarve do Fair Play – RUA FM foi entregue no Benfica Campus pelo coordenador da rubrica, Rafael Duarte.

O Fair Play é uma rubrica que surgiu em 2017 e tem como objetivo aproximar o desporto do Algarve divulgando, todas as quartas-feiras às 12h00 e 16h30 em 102.7 FM ou online, os eventos desportivos e as personalidades que estejam ligadas ao desporto algarvio.