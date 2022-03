Golo olímpico de Miguel Bandarra abriu caminho à vitória do Farense

Comandados de Vasco Faísca arrancaram uma boa exibição frente ao FC Porto B e venceram a partida por 2-0.

O Farense recebeu o FC Porto B na manhã e hoje, domingo, dia 13 de março, no Estádio de São Luís, em partida a contar para a 26ª jornada da Segunda Liga de futebol.

A equipa algarvia entrou muito forte na partida, fazendo várias aproximações perigosas à baliza dos dragões. Destaque para Madi Queta que, aos oito minutos, viu Ricardo negar-lhe o golo com uma enorme defesa.

Os Leões de Faro perderam algum ritmo depois dos 10 minutos e acabaram por permitir mais veleidades aos homens do FC Porto. Ao minuto 19, o britânico Danny Loader só não marcou porque Defendi se agigantou com uma intervenção espetacular.

A eletricidade inicial, como seria de prever, desvaneceu-se, e as equipas acabaram por encaixar. Daí em diante, a primeira parte decorreu sem grandes situações de perigo até ao intervalo.

A turma de Vasco Faísca voltou dos balneários com o foco na vitória e, à passagem do minuto 64, Cláudio Falcão cabeceou de rompante e ficou perto do sucesso, mas o esférico foi desviado pela defensiva Azul e Branca para pontapé de canto.

E do canto, fez-se magia. O minuto 65 da partida ficará na memória de Miguel Bandarra durante muito tempo. O algarvio, com régua e esquadro, bateu a bola direta à baliza portista e fez um golo olímpico, de antologia, no Estádio de São Luís!

Já à entrada dos últimos 15 minutos da partida, Mayambela ficou perto do golo por duas vezes: primeiro, ao minuto 74, viu Ricardo negar-lhe os intentos com uma grande defesa; no minuto seguinte, o sul-africano rematou em arco e a bola saiu a centímetros da baliza portista.

O ditado diz-nos que à terceira é de vez, e Mayambela levou-o à letra. Ao minuto 81, o extremo do Farense surgiu isolado na cara de Ricardo e atirou rasteiro para o 2-0.

O FC Porto B ainda tentou reagir e ficou perto de reduzir o marcador aos 86 minutos, mas Defendi voltou a brilhar, travando a cabeçada de João Marcelo. Dois minutos depois foi Ricardo a brilhar na baliza contrária, afastando o cabeceamento de Pedro Henrique.

Os Leões de Faro coroaram a boa exibição com uma vitória justa, por 2-0. Com este resultado, o Farense soma 31 pontos e sobe à condição ao 12º lugar. Na próxima jornada, os Leões de Faro deslocam-se a Penafiel e jogam no sábado, dia 19 de março, às 14h00.