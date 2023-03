«Golfinhos» de Albufeira disputam segunda etapa do Campeonato

Os «Golfinhos» de Albufeira voltam aos relvados para a segunda etapa do campeonato de futebol infantil do concelho, na tarde de domingo, dia 26 de março.

Os «Golfinhos» de Albufeira voltam aos relvados para a segunda etapa do campeonato de futebol infantil do concelho.

Os mais jovens talentos futebolísticos, com idades compreendidas entre os cinco e os oito anos, invadem os «campos», a partir das 14h30, de domingo, dia 26 de março. Os jogos acontecem no Estádio da Nora, em Ferreiras.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirma que «esta é uma oportunidade de criar atividades competitivas para estes escalões etários, fomentando a competição saudável, o fair play, a camaradagem e o desportivismo».

A competição futebolística a pensar nos mais novos promete momentos de grande desportivismo e animação.

Selecionados de acordo com a idade, os três grupos, Golfinhos A (jogadores com 8 anos de idade); B (com 7 anos) e C (entre os 5 e 6 anos) voltam aos relvados numa prova dividida em seis fases (cinco jornadas e a final).

Este domingo, dia 26 de março, a 2ª etapa do Campeonato realiza-se no Estádio da Nora, nas Ferreiras, depois de no dia 12 de março, os jogadores de «palmo e meio» terem invadido o Estádio João de Campos, em Paderne, marcando o início da competição.

No dia 23 de abril, os «mini» craques disputam a 3.ª jornada no Estádio Municipal de Albufeira e a 30 de abril, no Estádio Arsénio Catuna, desenrola-se a 4.ª jornada da competição.

Em maio, os «Golfinhos» regressam no dia 14, ao Sintético Arsénio Catuna, na Guia, para a última jornada do evento.

A grande final está marcada para o dia 4 de junho, no Estádio Municipal de Albufeira, onde todos se consagram como grandes vencedores.

No concurso estão cinco equipas de «golfinhos» que abrilhantam os estádios do município, nomeadamente o Padernense Clube, o FC Ferreiras, o Imortal DC, o Guia FC e o Núcleo do Sporting.

Recorde-se que o Campeonato dos Golfinhos nasceu em 2007 e ano após ano proporciona aos jovens atletas do concelho «a oportunidade de participarem numa competição saudável, onde o principal objetivo é fomentar o convívio e a diversão», como afirma o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

José Carlos Rolo revela, igualmente, que «a convicção da autarquia é promover o desporto no concelho e assegurar o convívio e a integração dos jovens que competem», reforçando ainda «a importância do desportivismo e associativismo no município».

Cristiano Cabrita, responsável pelo pelouro do Desporto e Juventude, afirma que «o campeonato dos Golfinhos é sempre um momento alto de satisfação, não só para os mais pequenos, mas também para os próprios pais que vivem intensamente o sonho dos seus filhos».

O edil refere ainda que «Albufeira é uma cidade que não vive apenas do turismo e que são estes eventos desportivos, com carácter social e cultural, que evidenciam as dimensões que marcam o concelho e que reforçam a candidatura do município a Cidade Europeia do Desporto em 2026».

Fotos: Rui Gregório/CMA.