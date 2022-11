Gala do Desporto Portimão 2022 recebe candidaturas

Gala do Desporto Portimão 2022 abre candidaturas até 11 de novembro para reconhecer entidades, dirigentes e atletas.

O município de Portimão volta a promover este ano a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses, visando reconhecer e premiar o mérito desportivo de entidades, dirigentes e atletas que se destacaram na época desportiva 2021/22, para o que decorre até 11 de novembro o respetivo período de candidaturas.

Podem candidatar-se todos os atletas que, a nível individual ou coletivo, tenham obtido títulos federativos internacionais, nacionais ou distritais, em representação de clubes, escolas ou universidades com sede no concelho de Portimão.

Para além de homenagear os atletas em evidência durante a época 2021/22, a Gala também destacará o mérito das entidades ou personalidades que, de forma relevante, tenham contribuído para o desenvolvimento desportivo do concelho, no sentido de incentivar todos os agentes desportivos a melhorar as suas prestações em prol da sociedade local.

Os atletas que representem instituições localizadas noutros concelhos também podem concorrer, desde que sejam naturais ou residam no município de Portimão, tendo o processo de candidatura arrancado após comunicação dirigida pela Câmara Municipal a todas as entidades desportivas locais que participam nos quadros competitivos do Desporto Federado, Desporto Escolar e Desporto Universitário.

As propostas de candidatura deverão ser entregues até 11 de novembro nos serviços da Divisão de Desporto e Juventude do município de Portimão (Avenida Miguel Bombarda, N.º 3 – 8500-299 Portimão), ou enviadas por email (desporto@cm-portimao.pt).

A cerimónia de entrega de prémios relativos à Gala do Desporto 2022 já conta com 21 edições e voltará a realizar-se, como habitualmente, no âmbito das comemorações oficiais do Dia da Cidade de Portimão, efeméride que se assinala a 11 de dezembro.

O regulamento sobre os critérios de atribuição de prémios pode ser consultado aqui.

Foto: José Garrancho.