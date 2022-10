A 17ª edição da Gala do Desporto de Albufeira acontece esta sexta-feira, dia 28 de outubro, no Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados.

Um dos eventos mais aguardados pelos clubes e associações de Albufeira está de regresso, naquela que é já a sua 17ª edição.

No próximo dia 28 de outubro, sexta-feira, o Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados, vai enaltecer as conquistas das estrelas desportivas do concelho.

A Gala do Desporto, um momento que já faz parte da agenda desportiva anual do município, regressa para distinguir mais de 300 atletas de 19 modalidades, bem como, os seus treinadores, dirigentes das associações e clubes desportivos.

Artes Marciais, automobilismo, atletismo, basquetebol, ciclismo, danças de salão, equitação, futebol, ginástica acrobática, judo, natação, natação adaptada, patinagem artística, pesca desportiva, sapateado, squash, surf, triatlo e voleibol são todas as modalidades com atletas que serão premiados.

Um a um, os campeões receberão, pelos membros do executivo da Câmara Municipal de Albufeira, um troféu e um diploma, como forma de verem reconhecido o seu trabalho árduo e talento.

«Este é um momento de celebração, de homenagem e, com toda a certeza, de grande orgulho para o município. A Gala do Desporto é, garantidamente, um agradecimento pelo contributo destes atletas, dirigentes e técnicos na promoção do desporto albufeirense além-fronteiras», adiantou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Nesta edição, do maior evento desportivo da região, antes da Gala todas as associações, clubes e os seus atletas, terão a oportunidade de jantar em conjunto reiterando a importância do convívio para o desenvolvimento de competências sociais como o espirito de equipa e de entreajuda e o fairplay.

O vereador responsável pelo evento, Cristiano Cabrita, afirmou que «esta é mais uma iniciativa que demonstra a importância do desporto no desenvolvimento dos jovens da autarquia e é prova inequívoca de que Albufeira tem todas as condições para ser a Cidade Europeia do Desporto 2026», no seguimento da candidatura feita no início do mês.

Em Albufeira, há mais 3200 atletas, sendo que 2241 são federados, em 28 modalidades e mais de uma dezena de infraestruturas desportivas de grande qualidade.