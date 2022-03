Futebol Clube de Ferreiras assinalou o Dia da Síndrome de Down

Formação de um laço nas piscinas de Albufeira simbolizou a efeméride.

As Piscinas Municipais de Albufeira receberam ontem, segunda-feira, dia 21 de março, uma ação para assinalar o Dia Internacional da Síndrome de Down.

O Evento foi organizado pelo Futebol Clube de Ferreiras através do Projeto Special21, com a colaboração e apoio do município de Albufeira. Marcaram presença o presidente da Câmara, José Carlos Rolo, o vice-presidente da autarquia, Cristiano Cabrita, o diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, Custódio Moreno, o presidente do Futebol Clube de Ferreiras, António Colaço e o fundador do Special 21, Cyril Griffith.

Os atletas do Futebol Clube de Ferreiras e os alunos das escolas aquáticas do município de Albufeira juntaram-se para formar um laço solidário nas cores azul e amarelo. Estas representaram o Dia Internacional da Síndrome de Down e também o apoio à comunidade Ucraniana «que tanto tem sofrido com a guerra em seu território», referiu José Carlos Rolo.

Os participantes de honra da iniciativa foram os atletas das equipas de Natação Adaptada do Futebol Clube de Ferreiras, do Lagoa Académico Clube e do Ginásio Naval de Faro, com destaque para Filipe Santos e José Vieira, atletas internacionais que vão marcar presença no próximo Campeonato do Mundo da DSISO, para nadadores portadores de Trissomia 21.

Esta competição, de resto, vai decorrer precisamente nas Piscinas Municipais de Albufeira, em outubro do presente ano.

O tema lançado este ano pela Associação Internacional da Síndrome de Down foi «#InclusãoSignifica…..», pelo que o projeto Special 21 realizou um caderno para registo de vários testemunhos. O seu foi «Inclusão significa dar aos nadadores portadores de Síndrome de Down a oportunidade de competir nos Paraolímpicos, que só será possível com a criação da classificação específica para esta condição».