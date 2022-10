Fundação do Futebol visitou Pediatria do Hospital de Faro

A Fundação do Futebol visitou Serviço de Pediatria da Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), no dia 14 de outubro.

A iniciativa «Esta Bata com Poderes» rumou a Sul para levar a sua magia à Unidade Hospitalar de Faro do CHUA. Vasco Faísca e Fabrício Isidoro, do SC Farense, bem como Rui Gomes e Paulo Estrela, do Portimonense, juntaram-se à Fundação do Futebol para levar carinho, alegria e, claro, as Batas cheias de poderes à ala pediátrica da Unidade Hospitalar de Faro.

Este será com certeza um dia que nenhum dos presentes esquecerá e, onde mais uma vez, se provou que o Futebol é muito mais do que um jogo e que juntos todos podem fazer a diferença. A magia não vai parar e mais hospitais vão fazer parte desta ação, porque há heróis que não precisam de capas, mas merecem uma «Bata cheia de Poderes».

A Fundação do Futebol tem vindo a distribuir estas poderosas Batas, feitas de camisolas dos 34 clubes que compõem os quadros do Futebol Profissional, de Norte a Sul do país. Um pequeno gesto que leva o poder do Futebol aos hospitais pediátricos e que tem como grande objetivo tornar mais felizes os dias dos pequenos heróis.