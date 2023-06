FIM JuniorGP já treina no Autódromo Internacional do Algarve

Já estão no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, os pilotos e equipas que alinham na quarta prova do FIM JuniorGP.

O campeonato de acesso ao MotoGP marca o regresso do motociclismo aos 4592 metros da «montanha-russa» e espera-se mais uma vez um fim de- emana bem animado e recheado de ação com todos os aspirantes a entrar no MotoGP a lutar pelas vitórias no circuito mais desafiante de todo o calendário da competição promovida pela Dorna, o igualmente promotor do MotoGP e também Mundial Superbike.

Junior Moto3, Europeu Moto2, Europeu Stock 600 e European Talent Cup são as quatro classes em pista para um total de seis corridas a realizar com duas corridas JuniorGP (Moto3), outras tantas para Moto 2 e apenas uma para as Stock 600 e European Talent Cup no que será certamente uma jornada com corridas de cortar a respiração.

Ao longo do fim de semana a bancada principal do Autódromo Internacional do Algarve estará aberta ao público com acesso gratuito e o o acesso ao paddock para ambos os dias, sábado e domingo, têm um custo único de 10 euros, sendo que no domingo, às 10 horas todos aqueles que sejam possuidores de bilhete paddock podem aceder ao Pit Walk e observar de perto as motos e os pilotos que alinham no FIM JuniorGP.

Na sua segunda visita a Portugal aquele que é o derradeiro degrau no «caminho para o MotoGP» irá animar o AIA durante quatro dias, de 29 de junho a 2 de julho, com os dois primeiros a serem reservados a treinos privados e os dois primeiros dias de julho para as qualificações e corridas em todas as quatro categorias que integram o campeonato.

Com selo de campeonato do mundo o JuniorGP é liderado pelo espanhol Angel Piqueras e na chegada ao Autódromo Internacional do Algarve traz consigo uma vantagem de 46 pontos face ao australiano Jacob Roulstone, tendo este uma margem mais reduzida, menos 3 pontos de manobra perante o igualmente espanhol Alvaro Carpe.

Com 31 pilotos oriundos de 12 nações na lista de inscritos este campeonato é a universidade para todos os que pretendem aceder ás grelhas de partida do mundial Moto3 num futuro próximo e por aqui têm passado todos os pilotos que actualmente singram e vencem no escalão maior do motociclismo mundial.

Na lista de inscritos do campeonato Europeu Moto2, que utiliza as mesmas motos que vemos no campeonato do mundo, o líder é o australiano Senna Agius, piloto que em 2023 já esteve no mundial a substituir Darryn Binder na equipa da Husqvarna, e no Algarve irá defender os 30 pontos de avanço perante Carlos Tatay.

Estes foram os únicos que já venceram em 2023, Agius por três vezes e Tatay em apenas uma corrida e no regresso de um fim de semana com duas corridas em agenda o confronto algarvio será sem dúvida importante para qualquer um deles tal como para Mattia Rato, o terceiro a apenas quatro pontos de Tatay.

A novidade no programa do campeonato para este ano de 2023 é a categoria Stock 600 e com 20 pilotos na lista de inscritos permanente os espanhóis venceram em todas as três corridas até agora realizadas, sendo comandante da classificação Daniel Muñoz com 25 pontos a mais que Eric Fernandéz e este com escassos três pontos para defender do previsível ataque de Marco Garcia.

Na grelha de partida da classe estará igualmente o único piloto português a alinhar no campeonato, Gonçalo Ribeiro, o atual 14.º da classificação geral com sete pontos já somados e para quem o fator casa será importante para aspirar ao melhor resultado da época até ao momento.

No paddock do campeonato estarão igualmente os pilotos da European Talent Cup e no total são 51 os pilotos inscritos.

A competitividade entre os pilotos mais jovens do campeonato é total e depois de seis corridas os dois primeiros estão separados por apenas um ponto.

A vantagem mínima está nas mãos de Máximo Quilles face a Brian Uriarte e estes dois serão certamente os protagonistas do fim de semana pois apenas eles venceram em 2023.

O finlandês Rico Salmela é o terceiro do campeonato mas os 49 pontos de atraso para o líder revelam que terá que esperar por algum dia menos bom dos espanhóis para conseguir recuperar o atraso na tabela dos pontos.

British GT é logo a seguir

Logo de seguida as duas rodas darão lugar às quatro do competitivo British GT, o campeonato britânico que viaja pela primeira vez até ao Algarve para realizar nos dias 22 e 23 de Julho aquela que será a sua sétima prova do calendário e a única realizada fora do seu território, reforçando a magia e desafio que é competir no Autódromo Internacional do Algarve.

Com oito marcas e 17 modelos elegíveis para alinhar nas grelhas de partida este campeonato conta com quase quatro dezenas de carros inscritos para uma corrida com três horas de duração e que será certamente mais uma grande jornada de desporto motorizado no Algarve.