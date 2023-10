FC Porto regressa aos triunfos na receção ao Portimonense

O FC Porto venceu hoje o Portimonense por 1-0 e regressou aos triunfos, num jogo em que acabou reduzido a 10 jogadores.

No Estádio do Dragão, o FC Porto, que vinha de derrotas frente a Benfica, na I Liga, e FC Barcelona, na Liga dos Campeões, marcou o único golo da partida pelo brasileiro Evanilson, aos nove minutos, com os «dragões» a jogarem desde os 83 minutos com menos um, por expulsão de David Carmo.

Com este triunfo, o FC Porto continua no terceiro lugar do campeonato com 19 pontos, os mesmos do Sporting, que joga ainda hoje com o Arouca, e a dois do Benfica, enquanto o Portimonense, que vinha de uma vitória, é 12.º, com oito.

Ficha de jogo

Equipas

FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Zé Pedro, David Carmo, Wendell, Romário Baró (Galeno, 64), Alan Varela (Eustáquio, 46), Nico (Jorge Sánchez, 84), Pepê, Taremi (Iván Jaime, 64) e Evanilson (Toni Martínez, 76). Suplentes: Cláudio Ramos, Eustáquio, Francisco Conceição, Galeno, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Namaso, André Franco e Toni Martínez. Treinador: Sérgio Conceição.

Portimonense: Vinicius, Pedrão, Alemão, Filipe Relvas, Guga (Igor Formiga, 67), Carlinhos, Dener, Seck (Paulinho, 75), Jasper (Rildo Filho, 81), Ronie Carrillo (Zinho, 67) e Hélio (Lucas Ventura, 67). Suplentes: João Victor, Ricardo Sousa, Paulinho, Lucas Ventura, Kim, Igor Formiga, Rildo Filho, Alcobia, Zinho. Treinador: Paulo Sérgio.

Marcadores: 1-0, Evanilson, 09 minutos.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para David Carmo (16 e 83), Alan Varela (31), Alemão (60), Guga (65), Relvas (69), Dener (77), Rildo Filho (87), Carlinhos (90+1) e Paulo Sérgio (90+7). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para David Carmo (83).

Assistência: 43.230 espetadores.