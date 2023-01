Faro: amanhã há Grande Prémio dos Reis e Grande Corrida da Água

Faro irá receber, amanhã, dia 7 de janeiro, mais uma edição do Grande Prémio dos Reis, e a 6.ª edição da Grande Corrida da Água.

Faro irá receber, amanhã, sábado, dia 7 de janeiro, mais uma edição do Grande Prémio dos Reis, prova de importância histórica do atletismo regional, que conta já com 50 edições e que reunirá atletas da modalidade de relevo nacional e internacional, integrando este ano o Campeonato Regional de Estrada.

Associada a este evento realizar-se-á a 6.ª edição da Grande Corrida da Água (com o lema «Beba Água de Faro»), uma competição de caráter lúdico e competitivo para atletas não federados, aberta à população em geral.

A prova, promovida pela Câmara Municipal de Faro, Associação de Atletismo do Algarve e pela Empresa Municipal FAGAR, terá partida e chegada no Jardim Manuel Bivar e contará com passagens pela cidade velha, Largo de São Francisco, Praça da Pontinha e Rua de Santo António.

Mais informações

Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro

Telefone: 289 870 843

email: desporto@cm-faro.pt

Associação de Atletismo do Algarve

Telefone: 966280075

email: algarve@aaalgarve.org