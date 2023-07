A VII edição do Algarve Mini Basketball Cup, realizar-se-á, entre 6 e 9 de julho, em Faro, organizado pelo Clube de Futebol «Os Bonjoanenses».

O evento, que coloca a cidade de Faro no mapa do minibasquetebol português e internacional, contará com a presença de 15 clubes (portugueses e espanhóis), divididos em 45 equipas e 6 escalões, apresenta um crescimento muito significativo de participantes face ao ano anterior (30 por cento).

Nesta edição, o torneio contará com a introdução do escalão sub-14 feminino, além dos cinco escalões que já tinham competição no ano anterior (mini-8, mini-10, mini-12 feminino e masculino e sub-14 masculino).

Os jogos irão ter lugar no Pavilhão Municipal da Penha, no Pavilhão da Escola D. Afonso III e nos campos da Escola Tomás Cabreira.

Além da competição, que durará quatro dias, os participantes terão a possibilidade de usufruir de um passeio pela Ria Formosa, que os levará a momentos de lazer na Praia de Faro, de jogos de ténis de mesa, um parque de piscinas e insufláveis que estarão junto ao local onde decorrerão os jogos, um desfile pela baixa da cidade de Faro e de atividades noturnas em todos os dias do torneio.

De referir que as comitivas irão pernoitar e jantar na Escola Tomás Cabreira, sendo que os almoços terão lugar no refeitório do Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg).

José Costa, presidente do clube, refere que «o Algarve Mini Basketball Cup é o encerramento de uma época desportiva, onde pretendemos proporcionar a todos os participantes uma experiência única e diferenciadora a nível desportivo, social e cultural, sempre assente numa proximidade e foco máximo nos atletas».

José Costa, realça ainda que «um evento desta dimensão só é possível com o apoio dos nossos patrocinadores, de entidades com quem colaboramos permanentemente, nomeadamente o município de Faro, a União das Freguesias de Faro, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a UAlg e com o fundamental suporte dos mais de 120 voluntários diários que teremos».