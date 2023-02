Faria, Coelho, Monteiro e Portugal entram a ganhar no Faro Open. Quatro portugueses na segunda ronda do qualifying. Torneio realiza-se entre hoje e dia 26 de fevereiro.

Os portugueses Jaime Faria, Fábio Coelho, Salvador Monteiro e Afonso Portugal apuraram-se, este domingo, para a segunda ronda do qualifying do Faro Open. A 32.ª edição do torneio internacional masculino de 25.000 dólares é organizada pelo Centro de Ténis e Padel de Faro com os apoios da Câmara Municipal de Faro e da Federação Portuguesa de Ténis entre os dias 19 e 26 de fevereiro.

O primeiro tenista português a seguir em frente foi Fábio Coelho. 1012.º classificado no ranking ATP, o atual campeão nacional absoluto passou com facilidade (6-2 e 6-1) por Ian Luca Cervantes Tomas, de 19 anos e sem classificação mundial, num encontro levado a cabo no Clube de Ténis de Loulé, palco que serviu de apoio à jornada inaugural composta por 32 encontros.

O jogador de Oliveira de Azeméis vai discutir a presença na ronda de acesso ao quadro principal com o checo Jan Jermar, que venceu o português Manuel Guedes de Almeida por 6-0 e 6-2. No mesmo local, Daniel Marincas (6-0 e 6-0 favoráveis a Maurus Malgiaritta) e Rodrigo Deleu (6-4 e 6-0 para Vivek Kolluru) também foram eliminados.

Já no Centro de Ténis de Faro, Jaime Faria (595.º ATP) agarrou-se ao estatuto de terceiro cabeça de série e superou o compatriota e colega de treinos João Dinis Silva, de apenas 15 anos, por 6-1 e 6-1.

O próximo adversário do jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis será Sean Hodkin (1264.º).

Mas o grande destaque da jornada deste domingo foi a estreia vitoriosa de Salvador Monteiro em torneios profissionais.

Com apenas 15 anos, o jovem portuense superou o norte-americano Roman Walewski, cinco anos mais velho, por 7-5 e 6-1 e agendou encontro com Sergi Perez Contri (736.º ATP e sétimo cabeça de série).

O quarteto de vencedores lusos ficou completo com Afonso Portugal, que aplicou os parciais de 6-3 e 6-1 ao britânico Mason Dace.

O próximo adversário do português de 23 anos será o primeiro cabeça de série do qualifying, Maxime Chazal, francês que ocupa a 538.ª posição da hierarquia, mas chegou a estar na 234.ª.

A jornada de amanhã segunda-feira será composta pelos 16 encontros da segunda ronda do qualifying (a partir das 10 horas) e também dará a conhecer os resultados dos sorteios dos quadros principais de singulares e pares.