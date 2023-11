Farense sem receio quer ganhar em Alvalade para seguir em frente na Taça da Liga, disse hoje o treinador José Mota.

O treinador do Farense disse hoje que a sua equipa vai apresentar-se na quinta-feira em Alvalade sem receios, sabendo que uma vitória frente ao Sporting assegurará a passagem à final four da Taça da Liga de futebol.

«Não temos receio de ficar pelo caminho. Vamos fazer um jogo em Alvalade com o líder do campeonato e não temos receio de perder, não temos receio absolutamente de nada. Há aqui algo que joga a [nosso] favor: ganharmos o jogo permite-nos avançar na prova. Isso é que é importante. Isto é um jogo de decisão e os meus jogadores percebem que podemos dar, em caso de vitória, uma alegria tremenda a todos os adeptos, porque nunca estiveram numa prova com esta dimensão», afirmou José Mota.

Na antevisão à partida da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, o técnico destacou que atingir a fase decisiva da prova seria um feito «muito bom para a equipa, para a cidade de Faro, para todos os que se envolvem e gostam do Farense».

«Já fizemos 50 por cento do trabalho, que foi ter vencido [1-0] aqui o Tondela, e agora gostaríamos de dar seguimento com a vitória em Alvalade», acrescentou.

José Mota ressalvou que o Sporting é «um adversário fortíssimo, que joga no seu estádio, no seu ambiente», o que obrigará o Farense a estar «a um nível muito bom, em todos os aspetos», para conseguir a vitória.

«Vamos ser um Farense à nossa imagem, ou seja, uma equipa competitiva e organizada, reconhecendo o valor do adversário», prometeu, acrescentando que a sua equipa quer explorar os pontos fracos do Sporting para disputar o jogo «taco a taco».

O técnico dos algarvios recordou que «os jogos com o Sporting são sempre especiais» e que na sua carreira já ganhou «várias vezes» em Alvalade.

«Não é um feito inédito e também não é para o Farense, que já lá venceu. Mas é sempre muito difícil vencer o Sporting. E mais, este Sporting que é o líder do campeonato, está motivadíssimo e com uma excelente organização a nível de jogo, excelente plantel, excelente treinador. Portanto, tudo excelente neste momento para o Sporting», afirmou, notando ainda que a formação de Rúben Amorim «tem muito mais responsabilidade do que o Farense» por ser uma tradicional candidata.

Sporting e Farense defrontam-se na quinta-feira, às 20h15, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, em jogo com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.