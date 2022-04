Farense renova contrato com Fabrício Isidoro por mais duas épocas

Atleta está há cinco anos no Farense.

O Sporting Clube Farense anunciou a renovação de contrato de Fabrício Isidoro, médio, capitão de equipa, que prolonga a sua ligação aos Leões de Faro por mais dois anos.

O atleta está no Farense desde 2017/2018, tendo já disputado 138 jogos com a camisola do Farense, assinando 12 golos.

O clube de Faro afirma que o jogador «será uma peça importante para o futuro que ambicionamos, e todos os esforços foram feitos para a sua renovação».

Já Fabrício Isidoro manifestou estar «imensamente feliz, honrado e agradecido por me permitir renovar com esse Clube que me fez crescer como profissional e como pessoa».