Farense e Estrela da Amadora defrontam-se hoje às 20h15, na I Liga de futebol, no Estádio São Luís, em Faro.

Farense e Estrela da Amadora defrontam-se hoje na I Liga de futebol, numa 14.ª jornada com o aliciante de um ‘clássico’ entre os líderes Sporting e FC Porto, e uma visita do campeão Benfica a Braga.

A jornada arranca no Estádio São Luís, em Faro, às 20h15, com um confronto entre equipas de meio de tabela, os algarvios (oitavos) e os amadorenses (nonos), dois emblemas provenientes da II Liga, competição em que empataram os dois jogos na última época.

O Farense chega ao jogo depois de ter empatado na visita ao Benfica (1-1), na 13.ª jornada, enquanto o Estrela da Amadora voltou às vitórias, depois de três derrotas e um empate, ao bater em casa o Boavista (3-1).

O grande momento da ronda, que prossegue até segunda-feira, é o ‘clássico’ entre Sporting e FC Porto, a fechar a jornada no último dia, no Estádio José Alvalade (20:15) e quando as duas equipas têm os mesmos 31 pontos no comando da I Liga.

Antes, no domingo, os ‘perseguidores’ Benfica, terceiro classificado (30 pontos), e Sporting de Braga, quarto (29), defrontam-se no Municipal de Braga (20h30), com qualquer um dos emblemas a poder assumir provisoriamente a liderança, à espera do ‘clássico’.