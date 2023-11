Farense com eficácia absoluta vence e prolonga crise do Arouca

Com dois golos de grande penalidade na primeira parte, o Farense mostrou eficácia absoluta e bateu o Arouca por 2-0.

Mattheus Oliveira, aos 31 minutos, e Bruno Duarte, aos 38, assinaram os dois golos da marca dos 11 metros, com os algarvios a aproveitarem os erros defensivos do adversário, que na segunda parte justificava mais, mas pecou pela falta de eficácia.

Com a segunda vitória consecutiva, o Farense saltou para o nono lugar do campeonato, com 13 pontos.

Já o Arouca, que não vence desde a primeira jornada, em 13 de agosto (4-3 ao Estoril Praia), registou a sexta derrota consecutiva e ‘afundou-se’ no 18.º e último lugar, com seis pontos.

No primeiro jogo de sempre entre as duas equipas na I Liga, ambas vindas de confrontos para a Taça da Liga a meio da semana, o Farense registou três alterações no ‘onze’ face à derrota com o Sporting (4-2) e o Arouca mudou quatro peças no ‘xadrez’ em relação ao desaire caseiro com o Benfica (2-0).

O Arouca entrou em ‘4x4x2’, com uma dupla ofensiva que tentava obstruir a primeira fase de construção de jogo dos algarvios, que alinharam no habitual ‘4x3x3’, acabando por protagonizar uma melhor entrada em jogo.

Os forasteiros tiveram a primeira ocasião da partida, num remate em arco de Jason Remeseiro, aos nove minutos, que Ricardo Velho travou com boa defesa, com o avançado espanhol a tentar novamente aos 22, de livre, mas à figura do guardião adversário.

O Farense dominava na posse de bola, mas não conseguia criar perigo, até que beneficiou de uma grande penalidade antes da meia hora.

Matías Rocha fez um mau passe e colocou a bola nos pés de Belloumi, que entregou rapidamente a Bruno Duarte, derrubado na área pelo guarda-redes Arruabarrena: na conversão da grande penalidade, aos 31 minutos, o médio Mattheus Oliveira abriu o marcador e tornou-se o melhor marcador dos algarvios na Liga, com quatro golos.

Poucos minutos depois, o Farense ‘ganhou’ novo penálti, numa mão infantil de Javi Montero. Desta vez, a incumbência de marcar o castigo máximo foi do avançado Bruno Duarte, que não desperdiçou e assinou o segundo golo da noite, terceiro no campeonato (38 minutos).

Em poucos minutos, a formação de Faro via-se a ganhar por 2-0 sem qualquer ocasião de golo criada e o técnico do Arouca, Daniel Ramos, respondeu ao intervalo com duas substituições – entraram Milovanov e David Simão, mantendo-se o ‘4x4x2’ – que mudaram o rumo do jogo.

Apesar de até ter sido Vítor Gonçalves a ameaçar pela primeira vez após o intervalo, num remate para fora aos 46 minutos, o Arouca assumiu o domínio da partida e, até aos 65 minutos, desperdiçou quatro excelentes oportunidades.

Cristo González falhou o remate em excelente posição, aos 47, e atirou para grande defesa de Ricardo Velho (63), Rafa Mujica atirou de cabeça ao lado, após cruzamento de David Simão (54), e Javi Montero cabeceou perto do poste, na sequência de centro de Tiago Esgaio (57).

O Arouca manteve a tendência ofensiva, empurrando os algarvios para a sua área até ao apito final, mas o Farense – que ao intervalo homenageou o antigo avançado brasileiro Mirobaldo, segundo melhor marcador dos algarvios no primeiro escalão (41 golos na década de 70 do século passado) – ‘cerrou fileiras’ e conseguiu manter o perigo longe da sua baliza, voltando às vitórias no São Luís.