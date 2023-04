Faleceu Manuel João, histórico presidente do Portimonense

Manuel João, histórico presidente do Portimonense e uma das grandes figuras do dirigismo em Portugal, faleceu aos 82 anos.

Foi com tristeza que a administração da Portimonense Futebol SAD, teve conhecimento do falecimento de Manuel João, histórico presidente do Portimonense e uma das grandes figuras do dirigismo em Portugal.

Manuel João tinha 82 anos e foi presidente do Portimonense entre 1978 e 1994.

A Portimonense Futebol SAD aproveita este momento para endereçar as mais sentidas condolências à família e amigos.

Também a Federação do Algarve do Partido Socialista (PS) expressa hoje publicamente o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Manuel João, antigo autarca e dirigente local e regional socialista e histórico presidente do Portimonense Sporting Clube.

Manuel João foi «sempre um dedicado militante socialista, solidário com todos os seus camaradas e insubmisso do ponto de vista da ação política. Enquanto autarca empenhou-se sempre na valorização de Portimão, do Poder Local e na defesa da região do Algarve», diz Luís Graça, deputado e presidente da Federação.

A Federação do Algarve do Partido Socialista apresenta os seus sentimentos à sua família, aos autarcas de Portimão e aos sócios e adeptos do Portimonense.