O «Faro Ativo», iniciativa com a qual o município marca o início do ano desportivo do concelho, prolonga-se até ao final de outubro.

O «Faro Ativo», iniciativa com a qual o município de Faro marca o início do ano desportivo do concelho, prolonga-se até ao final do mês de outubro, com diversas propostas para todas as idades. Torneios de xadrez, Copa Internacional de Faro, Faro Aventura Extreme, VI Torneio de Patinagem Artística da cidade de Faro são algumas das iniciativas que ainda irão decorrer e que terminam a 29 de outubro (ver programa).

A ação, que teve início a 7 de setembro, acontece em estreita colaboração com o tecido associativo e empresarial do concelho, nomeadamente com a Decathlon Faro, parceiro de grande relevância que, com o município, ofereceu, a todos os interessados, um conjunto mais diversificado de experiências desportivas, através da iniciativa Vital Sport.

Este ano, o «Faro Ativo», igualmente com a colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), integrou a Festa de Encerramento da IX edição da Semana Europeia do Desporto (SED), iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, que teve lugar a 30 de setembro, no Parque de Lazer das Figuras e cujo tema da campanha é ser #BEACTIVE, incentivando cada cidadão e cidadã a ser ativo/a, adotando um estilo de vida saudável.

Também o Centro Náutico da Praia de Faro voltou a receber diversas atividades no âmbito do Faro Ativo, com destaque para a iniciativa Limpar a Ria Formosa em Stand Up Paddle, no dia 9 de setembro e a mini expedição em Stand up Paddle, no dia 23 de setembro.

Aliás, entre 30 de setembro e 01 de outubro teve lugar o ponto alto do evento, com a realização de uma ampla mostra desportiva no Parque de Lazer das Figuras e no centro comercial Forum Algarve (parceiro do Faro Ativo), entre outros espaços e instalações desportivas do concelho, onde a população pode experimentar diversas modalidades, entre as quais vário desporto adaptado.

Nesta mostra estiveram presentes atividades como Basquetebol, Futebol, Dança Clássica / Contemporânea e Urbana, Patinagem Artística e em Linha, Tiro com Arco, Ciclismo, Ginástica, Judo, Taekwondo, Capoeira Jujutsu, Artes Marciais Tradicionais Japonesas, Karaté, Jiu-Jitsu, Rugby, Atletismo, Voleibol, Golfe, Escalada, Petanca, Skate, Basebol, entre muitas outras, que a população pode experimentar, de forma totalmente gratuita.

A faixa etária sénior contou, igualmente, com diversas atividades como Zumba, Yoga, Dança, Tai Chi, Pilates. Também o Farense Padel Team marcou a sua primeira presença no Faro Ativo, com jogos de exibição e o «Jogo das Estrelas», no qual os quatro melhores atletas federados do sul do país, residentes no Concelho de Faro, estiveram presentes.

Além disto, foi montada uma vasta área com equipamentos de diversão e animação infantil para os mais pequenos.

Nesta mostra estiveram ainda presentes diversas entidades, como ARS Algarve, Cruz Vermelha Portuguesa, Fagar «Água de Faro», Escola Superior de Educação e Comunicação – Universidade do Algarve, Delta Cafés, Rede Social, Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar e Escola Secundária Pinheiro e Rosa.

O encerramento da mostra «Desporto em Faro» ocorreu no dia 01 de outubro, com a Zumba Color, iniciativa que contou com largas dezenas de participantes.

Com este evento, o município de Faro pretende destacar as entidades que constituem o tecido associativo e empresarial desportivo do concelho e o seu papel fundamental para o desenvolvimento do desporto no território.