European Le Mans Series: os números antes do arranque em Portimão

Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, prepara-se para acolher a final temporada da European Le Mans Series.

Portugal acolhe a final da temporada da European Le Mans Series desde 2014. Durante três anos, de 2014 a 2016, a ronda portuguesa da série foi realizada no Estoril.

Em 2017 a corrida realizou-se pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve e tem sido o o palco do final da temporada nos últimos sete anos.

A primeira edição das 4 Horas de Portimão realizou-se no dia 22 de outubro de 2017 e foi vencida pelo nº 40 Graff Oreca 07-Gibson de Richard Bradley, James Allen e Gustavo Yacaman.

A Proton Competition venceu três das seis anteriores 4 Horas de Portimão, com Christian Ried a integrar as três equipas em 2017, 2018 e 2020.

A United Autosports é a equipa de maior sucesso em Portimão, com duas vitórias LMP2 (2018 e 2021) e duas LMP3 (2017 e 2020).

A equipa anglo-americana também apareceu nos pódios LMP2 e LMP3 em todas as corridas de 2017 a 2021, e no pódio LMP3 em 2022. A United Autosports garantiu 13 pódios nas seis corridas realizadas em Portimão.

Em 2022, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Doriane Pin tornaram-se na primeira equipa exclusivamente feminina a vencer uma corrida ELMS com o Ferrari 488 GTE EVO Iron Lynx.

Em 2022, Malthe Jakobsen também estabeleceu um novo recorde no ELMS quando o dinamarquês garantiu a sua sexta pole position LMP3 em seis tentativas no número 17 da COOL Racing Ligier-Nissan, a primeira vez que todas as seis pole position numa temporada foram para o mesmo piloto.

Participam 17 anteriores vencedores das 4 Horas de Portimão em 2023

Louis Deletraz (nº 34 Racing Team Turquia) – 2022 – LMP2

Salih Yoluc (nº 34 Racing Team Turquia) – 2022 – LMP2 P/A

Charlie Eastwood (nº 34 Racing Team Turquia) – 2022 – LMP2 P/A

Malthe Jakobsen (nº 37 COOL Racing) – 2022 – LMP3

Phil Hanson (nº 22 United Autosports) – 2021/2018 – LMP2

Jonathan Aberdein (nº 43 da Inter Europol Comp) 2021LMP2

Alexandre Coigny (nº 37 COOL Racing) – 2021 – LMP2 P/A

Nicolas Lapierre (nº 37 COOL Racing) – 2021 – LMP2 P/A

Matteo Cressoni (nº 60 Iron Lynx) – 2021 – LMGTE

Christian Ried (nº 77 Proton Competition) – 2020/2018/2017 – LMGTE

Alessio Picariello (nº 16 da competição Proton) – 2020 – LMGTE

Paul Loup Chatin (nº 28 IDEC Sport) – 2019 – LMP2

Paul Lafargue (nº 28 IDEC Sport) – 2019 – LMP2

James Dayson (nº 5 RLR M Sport) – 2019 – LMP3

Nicklas Nielsen (nº 50 Formula Racing) – 2019 – LMGTE

James Allen (nº 25 Algarve Pro Racing) – 2017 – LMP2

Matteo Cairoli (nº 60 Iron Lynx) – 2017 – LMGTE

Os recordes de volta atuais foram todos estabelecidos em 01 de novembro de 2020

LMP2 – Mikkel JENSEN – 1m29,670 – 186,8 km/h

LMP3 – Tom GAMBLE – 1m37,180 – 172,4 km/h

LMGTE – Rahel FREY – 1m39,671 – 168,1 km/h

A volta ELMS mais rápida registada em Portimão foi marcada a 31 de outubro de 2020 – Job VAN UITERT – 1m28.627 – 189,0 km/h – Qualificação LMP2

A corrida mais longa foi realizada em 2020, com os vencedores a cumprir 683,99 quilómetros ou 147 voltas ao circuito com 4.653 metros.

A corrida mais curta foi realizada em 2019. Foram realizadas apenas 493,22 km ou 106 voltas.

As 4 Horas do Algarve e as 4 Horas de Portimão são a 5.ª e a 6.ª jornadas do European Le Mans Series 2023 e realizam-se na sexta-feira, dia 20 de outubro e no domingo, dia 22 de outubro, respetivamente.